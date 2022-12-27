انهيار أسعار الأعلاف| القصة الكاملة لانخفاض ثمن الدواجن بالأسواق.. والفلاحين: الكيلو هيوصل 35 جنيهًا

منتجي الدواجن : انهيار أسعار الأعلاف بالأسواق.. وطن الصويا انخفض 8 آلاف جنيها

: نشكر الحكومة ووزير الزراعة على الإفراج عن الأعلاف لأنها ستؤدي إلي عودة الأسعار لطبيعتها

الفلاحين : انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام.. والكيلو سيصل إلي 35 جنيها

جهود كبيرة بذلتها الحكومة من أجل الحفاظ على صناعة الدواجن فى مصر، من أبرزها الإفراج عن الأعلاف المحتجزة والتي انعكست بشكل إيجابي على أسعار الأعلاف ومن ثم انخفاض أسعارها بالأسواق مع توقعات بانخفاض ملموس فى أسعار الدواجن والبيض .



وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه بعد انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق يجب تشجيع المربيين علي الدخول إلي عملية إنتاج الدواجن مرة أخرى ، معلقًا:"لازم استمرارية فى الافراج عن الأعلاف حتى تعود أسعار مستلزمات إنتاج الدواجن إلي طبيعتها ويشعر المربي بالأمان".

أما عن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة ، أضاف "الزيني" فى تصريحات ل " صدي البلد" ، أن الأعلاف تمثل 75% من تكلفة الدواجن والبيض وبالتالى كلما انخفضت أسعار الأعلاف انخفضت أسعار الدواجن والعكس ، متوقعا انخفاض الأعلاف أخري خلال الفترة المقبلة .

وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلي أنه هناك انخفاض قادم فى أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة ولكن نحتاج إلي فترة حتى يعود المربيين إلي الإنتاج مرة أخري ويتم فتح المزارع التى أغلقت نتيجة نقص الأعلاف ، كما ناشد باستمرار الإفراج عن الأعلاف .

وتابع قائلا :" العلف ماكانش موجود ويتم بيعها بأسعار مبالغ فيها لذا يجب أن يتحمل المواطن حتى يعود المربيين للإنتاج مرة أخري والتى تحتاج إلي الدورة إلي 40 يوما لإنتاجها وبالتالى يزيد المعروض مرة أخري وتنخفض الأسعار " .

وأضاف الدكتور ثروت الزيني أن انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق ستشجع المربي على العودة مرة أخري لإنتاج الدواجن



وأوضح أنه حدث بالفعل فى أسعار الأعلاف ، وذلك بعد الإفراجات الجمركية التى تمت عن كميات كبيرة منها وزيادة المعروض ، موجها الشكر للحكومة ووزير الزراعة على الجهود المبذولة من أجل استمرار الإفراج عن الأعلاف المحتجزة لدعم صناعة الدواجن .

وأضاف "الزيني" أن سعر طن فول الصويا شهد انخفاض حوالى 8 آلاف جنيها حيث وصل سعر الطن إلي 25 ألف جنيها بعد ماكان وصل سعره إلي 35 ألف جنيه ، كما انخفض طن الذرة حوالى 5 آلاف جنيها فوصل سعره إلي 10500 بعد ماكان سعره 15 ألف جنيها .

وأشاد " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " بالإفراجات الأخيرة عن الأعلاف لإنها خطوة هامة خاصة وأن 75% من تكلفة الدواجن تتمثل فى الأعلاف ، موضحا أن استمرار الإفراج عن الأعلاف سيقضي على السوق السوداء للأعلاف وبالتالى تعود أسعار مستلزمات إنتاج الدواجن إلي طبيعتها .



وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن نصيب مستلزمات الاعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار حيث تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي.



وأضاف "القصير" ان الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2022) 1.427 مليون طن منهم 971 ألف طن ذرة ، 456 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.



يأتي ذلك في إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقا لما أعلنه د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تم ‏الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، أن هناك انخفاض قادم في أسعار الدواجن ، وذلك لعدة أسباب منها عودة دخول بعض المربيين مرة أخري لصناعة الدواجن بعد توافر الأعلاف وبالتالي سيزيد المعروض ، كما أن مستلزمات تربية الدواجن بدأت فى الانخفاض ، معلقًا :" سعر كيلو الفراخ هيوصل إلى 35 جنيهًا خلال شهر وذلك بسبب الجهود الحكومية الأخيرة لحل أزمة الأعلاف ".



وأشار “أبو صدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إلى أن أرخص وجبه بروتينية حاليًا في مصر هي الدواجن ، معلقًا :" أعلى كيلو فراخ بـ 47 جنيهًا في حين أن كيلو العدس بـ 50 جنيهًا وأقل سمك بـ 50 جنيه كذلك البيض والجبنة" .

وقال “نقيب الفلاحين” إننا ننتج تقريبًا 2 مليون و200 الف طائر منهم مليون و800 ألف فرخة بالتالى الإنتاج يكفينا محليًا ويفيض للتصدير .

وتابع قائلًا :" أرجل الدواجن مفيدة للصحة العامة ويستحرم رميها وبالتالي بعض المواطنين يأكلوها حبًا في طعمها وفوائدها وليس كما أدعت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأننا لم نجد ما نأكله فنلجأ لها .