عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تقسم ذبيحة العقيقة.. وهل يشترط إطعام الفقير منها.. الإفتاء ترد

صدى البلد

كيف تقسم ذبيحة العقيقة وهل يشترط إعطاء الفقراء منها ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر ، قائلا: يفضل تقسيمها مثل الأضحية ثلث لأهل البيت وثلث للفقراء وثلث للأقارب ، ويجوز توزيعها للفقراء كلها والإبقاء على جزء للأسرة .

وأضاف أمين الفتوى العقيقة طاعة مستحبة وليست واجبة ، ويجوز توزيعها نيئة أو مطبوخة والأمر فيها واسع ، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الذبيحة متوافر فيها شرط السن وخالية من العيوب مثلها مثل ذبيحة الأضحية تماما . 

هل يأثم من يؤخر العقيقة إلى سن البلوغ

العقيقة هي ما يذبح عن المولود بعد مولده بأسبوع وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مثل الأضحية يعني سنها سن الضحية، عن الذكر تُذبح اثنتان وعن الأنثى واحدة، ولك أن تتصرف فيها كيفما تشاء، وإن كان الأفضل إطعام الفقراء والمساكين منها واهل بيتك وأقاربك .

وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: " كبر ابني وبلغ سن البلوغ فهل ولم أفعل له العقيقة فهل على اثم وماذا أفعل؟.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.


وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنه لامانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.


وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.

العقيقة كيف تقسم ذبيحة العقيقة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

آخر وقت لقيام الليل وهل يجوز أداء الوتر أولا .. الإفتاء توضح

شوبير يُفجر مفاجآت جديدة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي رغم غرامة الزمالك

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

كيف تقسم ذبيحة العقيقة.. وهل يشترط إطعام الفقير منها.. الإفتاء ترد

إلزام المقبلين على الزواج بـ تحليل المخدرات.. مشروع قانون بالبرلمان |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البرتقال يوميا؟

بخصر نحيف.. أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ