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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد: المنزل الاقتصادي صديق البيئة الأول من نوعه في المحافظات

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الموقع المخصص لإنشاء أول وحدة سكنية نموذجية صديقة للبيئة على مساحة ١١٥م٢ بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن.

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وأوضحت نائب المحافظ أنه سيتم إنشاء النموذج في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كأول نموذج من نوعه يتم تنفيذه في المحافظات، لمنزل اقتصادي صديق للبيئة يتم إنشاؤه بمواد بديلة تلائم البيئة وتُسهم في الحفاظ عليها كالطوب المضغوط والأسقف المختلطة، والذي ينفذ بتصميم عصري معتمد من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. 

وأشارت إلى نقل خط إنتاج الخامات اللازمة للبناء من الجامعة للمحافظة حتى إتمام عملية الإنشاء.

جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (5)
جانب من الجوله (5)
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