آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول سعي بعض المواطنين إلى معرفة طريقة إضافة المواليد علي بطاقات التموين خاصة بعد السماح إعلان وزارة التموين بالسماح بالإضافة منذ 8 ديسمبر وحتى آخر الشهر بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

حيث يحق لبعض الفئات إضافة المواليد على بطاقات التموين بشرط أن يكون الحد الأقصى 4 أفراد على بطاقة التموين، ويكون بينهم الزوج والزوجة.

حددت وزارة التموين فئات معينة يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين والتي تتضمن مايلي :-

- يدخل مستحقو معاش تكافل و كرامة من بين الفئات المسموح له بإضافة المواليد على بطاقات التموين

- يمكن إضافة المواليد على بطاقات التموين لحاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- ويحق لمستحقو معاش التضامن الاجتماعي إضافة المواليد الجدد

- يدخل فى الفئات المسموحة لها بإضافة المواليد الجدد أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

- لا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 سنوات..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو