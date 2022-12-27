عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن عام 2022: مكنتش أحسن حاجة بسبب الظروف العالمية.. فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

استهلت الإعلامية  لميس الحديدي  مقدمة برنامجها مودعة عام 2022 مؤكدة أنه تبقى ايام قليلة على وداع عام 2022 وبالرغم من أنها لم تكن الأفضل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتباعتها في أزمة اقتصادية عالمية اثرت على الاقتصاد العالمي لكن لانملك سوى الامل والتفاؤل والعمل قائلة : -مكنتش أحلى حاجة عام 2022 وفيها مشكلة أسعار وأزمة اقتصادية عالمية ولم تكن أفضل من السنوات التي سبقتها منذ عام 2020 بسبب ازمة جائحة " كورونا " 

واصلت " عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON":": بالرغم من ذلك مش بيكون قدامنا حاجه في مثل هذه الظروف الخارجة عن الارادة إلا التفاؤل والعمل والامل ونتمى أن تكون السنة الجديدة أفضل حتى لو كانت التقارير الاقتصادية العالمية متشائمة وترى أن الازمة الاقتصادية لازالت مستمرة على الاقتصاد العالمي لكن لانملك سوى التفاؤل والامل والعمل " 

وشددت الحديدي أنه بالرغم من الدعوة للتفاؤل لكن التفاؤل والامل وحده لايكفي ولابد أن يقترنا بالعمل لانه الأساس الذي يستطيع إحراجنا جميعاً من الازمات قائلة : " العمل لابد ان يتقفرن بالتفاؤل والامل لانهما وحدهما لايكفيان فالعمل يستطيع إخراجك من اي شيء سواء مشكلة شخصية أو أزمات اقتصادية في العالم وتاثيرها محلياً ولكن يجب أن نعلم ونثق أننا سنكون أفضل وأن نتعلم من أخطائنا قائلة : " كل واحد فينا يدور فيما أخطأنا ونتعلم منها ولا نكررها ,ان على ثقة أننا قادرون على النجاح"

 

لميس الحديدي كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

ترشيحاتنا

حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفا عليه.. دار الإفتاء ترد

سيد الخواتم.. هدايا بوتين لزعماء كومنولث الدول المستقلة تثير سخرية واسعة|شاهد

نفعلها يوميا| احترس.. 9 عادات تدمر المناعة

وزيرة الهجرة: تطبيق إلكتروني لتقديم كل الخدمات للمصريين بالخارج

تحذير شديد اللهجة من الداخلية.. تطبيق منظومة مرور جديدة في بداية 2023

4 خسائر وتعادل.. ماذا يفعل ميدو عندما يواجه الزمالك كمدير فني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا مش شحات.. طرد كفيف من كلية الهندسة رغم ابتكاره معجزة.. شاهد

بدون عمليات جراحية..طرق طبيعية لتنشيط المبايض لدى النساء

بعد واقعة معلم الفيوم.. أسوأ أعراض "حبوب الغلة" ومطالبات بتشديد الرقابة عليها

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

فيديو

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

امرأة و3 رجال.. زوجان يستأجران شقة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.. شاهد

هل دخلت مصر الحزام .. توابع زلزال الطور وإرشادات التعامل معه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ