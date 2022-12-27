لميس الحديدي عن عام 2022: مكنتش أحسن حاجة بسبب الظروف العالمية.. فيديو

استهلت الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامجها مودعة عام 2022 مؤكدة أنه تبقى ايام قليلة على وداع عام 2022 وبالرغم من أنها لم تكن الأفضل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتباعتها في أزمة اقتصادية عالمية اثرت على الاقتصاد العالمي لكن لانملك سوى الامل والتفاؤل والعمل قائلة : -مكنتش أحلى حاجة عام 2022 وفيها مشكلة أسعار وأزمة اقتصادية عالمية ولم تكن أفضل من السنوات التي سبقتها منذ عام 2020 بسبب ازمة جائحة " كورونا "

واصلت " عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON":": بالرغم من ذلك مش بيكون قدامنا حاجه في مثل هذه الظروف الخارجة عن الارادة إلا التفاؤل والعمل والامل ونتمى أن تكون السنة الجديدة أفضل حتى لو كانت التقارير الاقتصادية العالمية متشائمة وترى أن الازمة الاقتصادية لازالت مستمرة على الاقتصاد العالمي لكن لانملك سوى التفاؤل والامل والعمل "

وشددت الحديدي أنه بالرغم من الدعوة للتفاؤل لكن التفاؤل والامل وحده لايكفي ولابد أن يقترنا بالعمل لانه الأساس الذي يستطيع إحراجنا جميعاً من الازمات قائلة : " العمل لابد ان يتقفرن بالتفاؤل والامل لانهما وحدهما لايكفيان فالعمل يستطيع إخراجك من اي شيء سواء مشكلة شخصية أو أزمات اقتصادية في العالم وتاثيرها محلياً ولكن يجب أن نعلم ونثق أننا سنكون أفضل وأن نتعلم من أخطائنا قائلة : " كل واحد فينا يدور فيما أخطأنا ونتعلم منها ولا نكررها ,ان على ثقة أننا قادرون على النجاح"