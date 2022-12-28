عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

القدم
القدم

قدمك تكشف الكثير عن صحتك ففي غضون عشرين ثانية فقط ، تستطيع قدميك تشخيص العديد من الأمراض مثل تقلصات القدم ، وفقدان شعر إصبع القدم، والجروح، وبرودة القدمين، وتغيرات في شكل أصابع القدم، وما إلى ذلك.. إليك مجموعة من العلامات التحذيرية التي يمكن أن تظهر على قدميك؟

 1. تشنجات القدم:

 ألم القدم أو المغص شائع جدًا ، ولكن في بعض الحالات قد يشير إلى سوء التغذية أو مشاكل الأعصاب أو الجفاف.. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم في حل هذه المشكلة.. ويجب أيضًا أن تستهلك كميات كبيرة من الماء لتخفيف الألم، وإذا استمرت الأعراض، فاستشر الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.

 2. احمرار وتورم وألم في أصابع القدم 

 يمكن أن تتراكم بلورات حمض اليوريك في إصبع القدم وتسبب الألم والتورم والاحمرار.. ويحدث هذا بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم.. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب التهاب المفاصل والعدوى أيضًا الألم.

3. أقدام باردة

إذا كانت الغدة الدرقية لديك غير نشطة ، فسوف تعاني من برودة القدمين وتساقط الشعر وجفاف الجلد والدوار.. من أجل تحديد ما إذا كانت هذه هي الحالة ، يجب أن تخضع لاختبار أداء الغدة الدرقية.. قد تشير القدم الباردة أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية الناجم عن التدخين وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

تشنجات القدم ألم في أصابع القدم احمرار وتورم أقدام باردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة| فاكهة خارقة تزيد خصوبة الرجال وتحارب الصلع.. ونوع خارق من المكملات الغذائية يساعد على محاربة الكوليسترول

نوع خارق من المكملات الغذائية يساعد على فتح الشرايين ومحاربة الكوليسترول

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

بدون أي مسكنات.. أسرع علاجات لتخفيف التهاب المفاصل

نوعان شائعان من الأطعمة سبب في إصابتك بالكبد الدهني

ألحقي نفسك.. علامة شائعة لسرطان المبيض تتجاهلها الكثير من النساء

ترشيحاتنا

آخر وقت لقيام الليل وهل يجوز أداء الوتر أولا .. الإفتاء توضح

شوبير يُفجر مفاجآت جديدة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي رغم غرامة الزمالك

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

كيف تقسم ذبيحة العقيقة.. وهل يشترط إطعام الفقير منها.. الإفتاء ترد

إلزام المقبلين على الزواج بـ تحليل المخدرات.. مشروع قانون بالبرلمان |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البرتقال يوميا؟

بخصر نحيف.. أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ