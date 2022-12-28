10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

قدمك تكشف الكثير عن صحتك ففي غضون عشرين ثانية فقط ، تستطيع قدميك تشخيص العديد من الأمراض مثل تقلصات القدم ، وفقدان شعر إصبع القدم، والجروح، وبرودة القدمين، وتغيرات في شكل أصابع القدم، وما إلى ذلك.. إليك مجموعة من العلامات التحذيرية التي يمكن أن تظهر على قدميك؟

1. تشنجات القدم:

ألم القدم أو المغص شائع جدًا ، ولكن في بعض الحالات قد يشير إلى سوء التغذية أو مشاكل الأعصاب أو الجفاف.. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم في حل هذه المشكلة.. ويجب أيضًا أن تستهلك كميات كبيرة من الماء لتخفيف الألم، وإذا استمرت الأعراض، فاستشر الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.

2. احمرار وتورم وألم في أصابع القدم

يمكن أن تتراكم بلورات حمض اليوريك في إصبع القدم وتسبب الألم والتورم والاحمرار.. ويحدث هذا بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم.. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب التهاب المفاصل والعدوى أيضًا الألم.

3. أقدام باردة

إذا كانت الغدة الدرقية لديك غير نشطة ، فسوف تعاني من برودة القدمين وتساقط الشعر وجفاف الجلد والدوار.. من أجل تحديد ما إذا كانت هذه هي الحالة ، يجب أن تخضع لاختبار أداء الغدة الدرقية.. قد تشير القدم الباردة أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية الناجم عن التدخين وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.