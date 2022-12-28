توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

أقيمت أمس الأول فاعليات الحدث السنوي "أوسكار الموتور سبورت "عن عام 2022، والذى تنظمه بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات REV IT UP، والذى يعتبر الحدث الوحيد على مستوى الشرق الأوسط المعني بتتويج أبطال العام في الفئات المختلفة .

أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022

وكرّم أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022، فئات مختلفة من بينها دريفت، وسرعة، ورالي، وسيدات، وذوي الهمم، وJuniors أطفال، بالإضافة إلى كل من منظمين، وحكام ، ومهندسين فحص، بالإضافة إلى تكريم أسر أبطال رياضة السيارات الراحلين خلال عام 2022 .

وشهدت فاعليات الحدث السنوي أوسكار الموتور سبورت عن العام ٢٠٢٢، عدد من التكريمات الأخرى المستحقة في مختلف المجالات المتعلقة برياضة السيارات والقائمين على الرياضة والرعاة والشخصيات المؤثرة فيها ممن لهم جهود مشهودة على مدار العام في مصر والدول العربية .

أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022

وتم الإعلان عن أول أكاديمية رسمية موثقة من الجهات المعنية مهتمة بتدريب فئة Juniors الأطفال لتخريج جيل قوى من المتسابقين المصريين العالميين، الذين يستطيعون وضع اسم في جميع المحافل الدولية للسيارات، بالإضافة إلى الإعلان عن التعاون المشترك بين مصر والكويت في أول انطلاقه لـ F4 في مصر .

أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022

وحضر فاعليات الحدث السنوي أوسكار الموتور سبورت عن العام 2022، عدد كبير من الشخصيات الهامة في المجال الرياضي في مختلف التخصصات وكذلك الرعاة من كبرى الشركات ، وأيضًا ممثلين رسميين لاتحادات رياضة السيارات من بعض الدول العربية الشقيقة من بينها دولة الكويت .

أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022

بالإضافة إلى حضور العديد من ممثلي الجهات الرسمية من بينها وزارة الشباب والرياضة ، و هيئة تنشيط السياحة ، والجهاز الوطني للادارة والاستثمار ، و نادي السيارات والرحلات المصري .

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