توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

أقيمت أمس الأول فاعليات الحدث السنوي "أوسكار الموتور سبورت "عن عام 2022، والذى تنظمه بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات REV IT UP، والذى يعتبر الحدث الوحيد على مستوى الشرق الأوسط المعني بتتويج أبطال العام في الفئات المختلفة .
وكرّم أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022، فئات مختلفة من بينها دريفت، وسرعة، ورالي، وسيدات، وذوي الهمم، وJuniors أطفال، بالإضافة إلى كل من منظمين، وحكام ، ومهندسين فحص، بالإضافة إلى تكريم أسر أبطال رياضة السيارات الراحلين خلال عام 2022 .
وشهدت فاعليات الحدث السنوي أوسكار الموتور سبورت عن العام ٢٠٢٢، عدد من التكريمات الأخرى المستحقة في مختلف المجالات المتعلقة برياضة السيارات والقائمين على الرياضة والرعاة والشخصيات المؤثرة فيها ممن لهم جهود مشهودة على مدار العام في مصر والدول العربية .
وتم الإعلان عن أول أكاديمية رسمية موثقة من الجهات المعنية مهتمة بتدريب فئة Juniors الأطفال لتخريج جيل قوى من المتسابقين المصريين العالميين، الذين يستطيعون وضع اسم في جميع المحافل الدولية للسيارات، بالإضافة إلى الإعلان عن التعاون المشترك بين مصر والكويت في أول انطلاقه لـ F4 في مصر .
وحضر فاعليات الحدث السنوي أوسكار الموتور سبورت عن العام 2022، عدد كبير من الشخصيات الهامة في المجال الرياضي في مختلف التخصصات وكذلك الرعاة من كبرى الشركات ، وأيضًا ممثلين رسميين لاتحادات رياضة السيارات من بعض الدول العربية الشقيقة من بينها دولة الكويت .
بالإضافة إلى حضور العديد من ممثلي الجهات الرسمية من بينها وزارة الشباب والرياضة ، و هيئة تنشيط السياحة ، والجهاز الوطني للادارة والاستثمار ، و نادي السيارات والرحلات المصري .