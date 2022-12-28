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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم استنكار الرئيس السابق| الكونجرس يستعد لنشر الإقرارات الضريبية لـ ترامب.. الجمعة

ترامب
ترامب

أعلنت لجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، تخطيطها لنشر الإقرارات الضريبية المعدلة للرئيس السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة المقبل.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية عن ممثل اللجنة بمجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” التي تتألف معظمها من أعضاء الحزب الديمقراطي: "نعم، يمكنني تأكيد ذلك".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، صوتت اللجنة، التي يشكل فيها الديمقراطيون الأغلبية، على نشر هذه الوثائق في 20 ديسمبر ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن الإقرارات على الفور بسبب وجود معلومات سرية فيها، وسيتم إخفاؤها أثناء النشر.

وقبل يومين، عبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن استنكاره وانتقاده للتقرير النهائي الذي أصدرته اللجنة ‏المختارة من قبل مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021.‏

ووصف التقرير في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بأنه "حزبيا للغاية"، متهما لجنة التحقيق بالانخراط في "مطاردة الساحرات"، وهو التعبير الذي دائما ما يستخدمه ترامب للإشارة إلى إجراءات مساءلته وعزله.

وكتب ترامب في وقت متأخر من يوم الخميس: "لقد فشل التقرير "الحزبي للغاية" والصادر عن اللجنة غير المختارة عن عمد في الإشارة إلى فشل رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في الاستجابة لتوصيتي باستخدام القوات في العاصمة، أو إظهار الكلمات "السلمية والوطنية" التي استخدمتها، أو دراسة سبب الاحتجاج، لقد تم تزوير الانتخابات، وهناك "مطاردة للساحرات".

وكان محامو ترامب قدموا استئنافا إلى المحكمة العليا الأمريكية، للمطالبة بمنع نقل الإقرارات إلى المشرعين في اللجنة المذكورة، وأصر ممثلو ترامب على أن طلب أعضاء الكونجرس الديمقراطيين لتلقي إعلانات غير قانوني وبدافع الرغبة في انتزاع المكاسب السياسية فقط.

وفي نوفمبر، رفضت المحكمة العليا الموافقة على هذا الطلب وسمحت لوزارة المالية بتقديم هذه الوثائق إلى اللجنة، ورفض ترامب، الإفراج عن إقراراته الضريبية، على الرغم من مطالبة خصومه السياسيين بذلك منذ السباق الرئاسي لعام 2016، وعقب ذلك سلمتها وزارة الخزانة إلى المشرعين.

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