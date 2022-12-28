حصاد البترول 2022.. توسعات كبيرة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات

شهد عام 2022 زخماً كبيراً في صناعة البتروكيماويات وفتح آفاق جديدة لمشروعات جديدة تضيف إلى القدرات الحالية لمصر في هذه الصناعة في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنميتها، واشتمل ذلك على تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية على النحو التالى:

• استمرار قطاع البترول في الترويج والتنفيذ لحزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير إنتاج محلى من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد و توفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري .



• وتشمل مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها



• مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بشركة تكنولوجيا الأخشاب "WOTEH ووتك" بمحافظة البحيرة: بهدف إنتاج 205 آلاف متر3 سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) اعتماداً على 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز المصرى كمادة خام، ما يجعله من المشروعات التي تحقق مردودا بيئياً واقتصادياً كبيراً.

• مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط: بهدف إنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF اعتماداً على منتجى الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو.

• مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات يهدف المشروع لإنشاء مجمع عملاق للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات مهمة يتزايد عليها الطلب محلياً وعالمياً للتصدير، وتماشيا مع خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية.



مشروعات جارٍ الإعداد لها

شهد العام إطلاق قطاع البترول مخططا للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة من خلال المشروعات المستهدف إقامتها، وتشمل:

- مجمع العلمين للبتروكيماويات، ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع.

- مجمع لإنتاج السيليكون لسد الفجوة الاستيرادية من المنتج.

- مجمع لإنتاج كربونات الصوديوم (الصودا اش) الذى يلبى احتياج السوق المصرية من مادة مهمة تدخل في العديد من الصناعات.

- وقد تم تخصيص أرض المشروعات وإعداد المخطط والمضي قدما في الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

المشروعات الخضراء

- تشمل المشروعات الجديدة التي بدأ العمل على إقامتها مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من المولاس في دمياط.

- تم البدء في دراسة إقامة عدد من المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروع البلاستيك القابل للتحلل ومشروع انتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب.

- تم بالتوازى مع المشروعات الجديدة تنفيذ مشروعات مهمة للإحلال والتطوير والتجديد في مشروعات البتروكيماويات القائمة وفى مقدمتها مشروعات تطوير وتجديد مصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، حيث تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد مصنع إنتاج مادة VCM لزيادة الطاقة 125%، حيث أدى إلى رفع الطاقة التصميمية للمصنع إلى 125%، وذلك لإنتاج 125 ألف طن سنوياً من مادة ـ VCM، باستثمارات حوالى 900 مليون جنيه.