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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بورسعيد مقرا للجنة اتحاد الكرة لقطاع شرق بحري.. صور

بورسعيد مقر مقرا
بورسعيد مقر مقرا للجنة اتحاد الكرة لقطاع شرق بحري و القناة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اعتبار منطقة بورسعيد لكرة القدم مقرا للجنة قطاع شرق بحري و القناة بالقرار رقم ١٣ بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢ بالافرع السبعة التابعة لها و هي بورسعيد و الدقهلية ودمياط و الإسماعيلية والسويس و شمال سيناء و جنوب سيناء .

هذا وقد حصلت صدى البلد على صورة القرار الذي أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة خلاله تشكيل اللجنة برئاسة محمد ياسين وجمال نوفل مقررا.  

بورسعيد مقر مقرا للجنة اتحاد الكرة لقطاع شرق بحري و القناة لاتحاد الكرة وياسين رئيس للجنة 

وأكد رئيس اللجنة محمد ياسين أن منطقة بورسعيد سوف  بتنفيذ برنامج اتحاد الكرة باعتبارها المنظمة لكل بطولات قطاع شرق بحري و القناة سواء بطولة المنتخبات او بطولة الأندية التي تشارك في دوري القطاعات والتي سوف يتم تحديدها من اتحاد كرة القدم بالعدد المشارك لكل منطقة طبقا لعدد الأندية  في كل مرحلة سنية.

وأعرب ياسين عن شكره لثقة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى منطقة بورسعيد لتولى المهمة خلال تلك المرحلة والتى تعد سابقة هى الأولى من نوعها .

واضاف ياسين أن اختيار بورسعيد من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم كمقر للجنة قطاع شرق بحري و القناة له دلالة كبيره على مكانة بورسعيد على الساحة الكروية المصرية فهى قاطرة التنمية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل المجالات.

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الجدير بالذكر أن اختيار ياسين لقيادة لجنة قطاع شرق وبحرى و القناة يأتي عقب تألقه فى العديد من المواقع التى كلف بها من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم داخليا وخارجيا وكذا نهوضه الملموس بمنطقة بورسعيد لكرة القدم منذ توليه مهمة إدارتها وجهازه المعاون . 

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