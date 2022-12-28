إعانة شهرية وشقة| قرار عاجل من محافظ جنوب سيناء بشأن أسرة كفيفتين

صدق اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على توفير شقة إيواء عاجل بمدينة طور سيناء مع صرف اعانة شهرية بصورة فورية لإحدى الاسر المكونة من ام وأربعة أطفال منهم ٢ مكفوفين و بدون عائل ، جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للاسرة ظهر اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وبعد الاستماع لشكواهم ومطالبهم.



المحافظة قد وفرت فرصة عمل للأم بمدينة طور سيناء في وقت سابق لمساعدتها على مجابهة أعباء الحياة.



وقابلت الأسرة المحافظ امس في مقصد العائلة وشكت المحافظ ظروفها حيث أن الاسرة بها طفلتين كفيفتين ولا يوجد عائل لهم وعلي الفور قرر المحافظ لقاء عاجل اليوم للأسرة لاستقبالهم في مكتبه وتلبية مطالبهم .



الام هبه يحيى زكريا شكت للمحافظ من صعوبة الأحوال المعيشية وخاصة أن الأسرة بها طفلتين كفيفتين وفي حاجة للرعاية والعلاج .

استقبالهم في مكتبه

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اللقاء بهم أمس صدفة

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