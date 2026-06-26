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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل مواجهة تونس وهولندا في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026

تونس وهولندا
تونس وهولندا
رباب الهواري

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة هولندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام المباراة على ملعب مدينة كانساس سيتي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للمنتخب التونسي الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه، بينما يطمح المنتخب الهولندي إلى إنهاء مرحلة المجموعات بأفضل صورة ممكنة.

تشكيل هولندا

دخل المنتخب الهولندي المباراة بتشكيل يضم بارت فيربروجن في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك، وناثان آكي، ويان بول فان هيكي، ودينزل دومفريس.

وفي خط الوسط اعتمد المدرب على رايان جرافنبرخ، وتيجاني رايندرز، وفرينكي دي يونج، بينما يقود الهجوم الثلاثي كودي جاكبو، ودونيل مالين، وبراين بروبي، في محاولة لفرض السيطرة الهجومية منذ الدقائق الأولى.

تشكيل تونس

على الجانب الآخر، اختار هيرفي رينارد الاعتماد على أيمن دحمان في حراسة المرمى، وأمامه كل من علي عبدي، ومنتصر طالبي، ويان فاليري، ومحمد أمين بن حميدة.

وضم خط الوسط حنبعل مجبري، وإسماعيل غربي، وراني خضيرة، وإلياس السخيري، بينما يقود الخط الأمامي أنيس سليمان وحازم المستوري، أملاً في استغلال الفرص الهجومية وتحقيق الفوز.

مواجهة الحسم

تمثل المباراة محطة حاسمة للمنتخبين في ختام منافسات دور المجموعات، حيث يسعى منتخب تونس إلى تقديم أداء قوي وحصد النقاط الثلاث للإبقاء على آماله في بلوغ الدور المقبل، في حين يتطلع منتخب هولندا إلى تأكيد تفوقه ومواصلة مشواره بثقة في البطولة، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة المرتقبة

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