شاهد.. محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة في دبي

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يقف أمام سيارته وعلق علي الصورة قائلا :" دبي ".



قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حجز قضية محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى جلسة 31 يناير المقبل للحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.



وكشف أمر إحالة محمد رمضان في القضية التي حملت رقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76،70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018.