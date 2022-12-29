سعر الدولار في البنوك اليوم 29-12-2022

شهد سعر الدولار استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-12-2022؛ في البنوك العاملة بالسوق المصرية



وزاد سعر الدولار أمام الجنيه في يومين بمقدار 4 قروش.



سعر الدولار في البنك المركزي



بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.76 جنيها للبيع



أقل سعر



وصل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي

وسجل ثاني أقل سعر دولار نحو 24.66 جنيها للشراء و 24.71 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي

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ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.67 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، الامارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية،الاستثمار العربي،المصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار



بلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه في البنوك نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.7 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك " فيصل، الأهلي المتحد، الاسكندرية، المشرق" نحو 24.72 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع.



أعلي سعر



بلغ أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24,74 جنيه للشراء و 24.77 جنيها للبيع .



