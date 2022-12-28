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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

شهد سعر الدولار هبوطا غير مسبوق خلال الأيام الماضية في السوق السوداء ليلامس قيمته في البنوك الرسمية، إذ فقد 12 جنيها، منخفضا من مستوى 38 جنيها وبنسبة تصل إلى 35% لأقل من 28 جنيها لتكون ضربة قاسمة لتجار العملة خلال الأيام الماضية.

انهيار الدولار الأسود، جاء تتويجا لجهود الدولة المستمرة للقضاء على السوق الموازية التي تضر بالمواطنين، إذ سيطرت حالة الارتباك والتخبط على تجار المتعاملين في السوق الموازية، ، في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3% .

وعلى مستوى البنوك الوطنية والبنك المركزي، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء في غالبية البنوك لليوم التاسع على التوالي، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلًا مستويات مُتدنية.

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رفع أسعار الفائدة 

قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي، استقرار الجنيه أمام العملة الخضراء والتخفيف عنه ودعمه مقابل العملات الآخرى، بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وتم رفع  سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%، وهو ما عزز من قيمة الجنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء

ومن جانبه أكد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أمس : أن هناك انهيارا تاريخيا في السوق السوداء وليس في الدولار فقط، موضحا أنه لا أحد يستطيع التعامل في الدولار في سوق غير رسمي.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس  الثلاثاء، أن كل من حاول الثراء باستغلال أزمة الدولار خسر كثيرا، مضيفا أن الدولة والبنك المركزي نجح في محاصر السوق السوداء في كل حاجة.

وتابع  أحمد موسى،:" كل من ضارب وتاجر في الدولار خسر، واللي خد دولار من عشر أيام خسر انهاردة ما لا يقل عن 14 جنية في سعر الدولار، وبنسبة تصل إلى 35%".

وأشار إلى أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، الذين اشتروا الدولار بـ سعر مرتفع على أمل زيادته.

الدولار 

وشهد سعر الدولار في السوق السوداء انهيارا ليهبط من 38 جنيها إلى 26 جنيها ، بحسب مصادر.

قرض صندوق النقد 

واستقر سعر الدولار بعد إعلان صندوق النقد الدولي في الساعات الأولى من صباح السبت 17 ديسمبر، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

وعليه انهار سعر الدولار في السوق الموازية بمجرد الموافقة على صرف أول شريحة من القرض.

أسعار الدولار عالميًا

وهبط الأخضر على المستوى العالمي، حتى وصل إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الأقوى عالميا تراجع قوى بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 104.19 نقطة، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

تراجع مؤشر الدولار

وهبط مؤشر الأخضر من أعلى مستوى له من 114 نقطة على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة في بدايات الشهر الحالي ، وهو ما تحقق حينما رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

الدولار 

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في هذا العام عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

و سجّل سعر الورقة الأكثر تداولا في العالم ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28 -12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.75  جنيه للدولار الواحد.

الدولار 

واستقرت العملة الامريكية بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.67 جنيه للشراء و24.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.75 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويهتم الكثير من رجال الأعمال والتجار والمواطنين  بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا  إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.64 جنيه للشراء و”24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.64 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.64 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 24.75 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 24.64 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.75 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.68 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصرى الخليجي سجل 24.72 جنيه للشراء ، و 24.75 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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