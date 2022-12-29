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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أوراق عامل نظافة قتل زوجته لمفتي الجمهورية

المستشار أسامة عبد
المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس محكمة الجنايات

 

قضت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد محكمة جنايات الفيوم الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بإحالة أوراق ، عامل قمامة ، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك للقيامه  بقتل زوجته ، عمدًا مع سبق الإصرار، لشكه في سلوكها.

 

تعود تفاصيل القضية إلى 27 مارس من العام الجاري 2022 عندما قام المتهم، بقتل  زوجته فرحة عمدًا مع سبق الإصرار ، مدعيًا سوء سلوكها، بأن قام بخنقها بمسكن الزوجية أثناء نومها مستخدمًا "طرحة قماشية" ولم يتركها سوى جثة هامدة.

 

وتمكنت مباحث مركز شرطة الفيوم، من ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها، وتحرر محضر للحادث وأحيل المتهم للنيابة العامة. التى باحالته  إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، وحددت الجلسة المقبلة من دور الانعقاد القادم في شهر يناير للنطق بالحكم النهائي.

 

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