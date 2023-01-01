8 أحداث تعليمية مصيرية ينتظرها الجميع خلال يناير 2023 .. تفاصيل

يشهد شهر يناير 2023 أحداثا تعليمية هامة التي تحظى باهتمام معظم الأسر المصرية مع بدء العام الميلادي الجديد 2023 .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أحداث تعليمية هامة مقرر حدوثها في يناير 2023 :

استكمال تدريبات التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي - معلمي اللغة العربية يومي 2 و 3 يناير 2023

تنطلق امتحانات نصف العام لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي من يوم 9 يناير 2023 .

تنطلق امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من 14 إلى 26 يناير 2023.

تعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول لـ ابناؤنا في الخارج بداية من يوم السبت 14 يناير 2023

تحرير استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونيا منتصف يناير 2023

إنهاء إجراءات التدريب المخصص للفائزين في مسابقة 30 ألف معلم استعدادا لتسليمهم العمل في الترم الثاني

بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات من السبت الموافق 28 يناير 2023 .

تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الجامعات في موعدها يوم 9 يناير المقبل

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم عقد أي امتحانات في أي مدرسة يومي 7 و 8 يناير 2023 احتراما لاحتفال الأخوة المسيحيين بـ عيد الميلاد المجيد .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات نصف العام لن تبدأ رسميا في جميع مدارس الجمهورية قبل يوم 9 يناير 2023 .

9 أيام إجازة في يناير 2023

إجازات شهر يناير 2023 عبارة عن 9 أيام إجازة رسمية والتي تبدأ بيوم الجمعة 6 يناير، باعتباره إجازة أسبوعية، وتستمر الإجازة يوم السبت الذي يليه الموافق 7 يناير باعتباره إجازة عيد الميلاد المجيد، والجمعة 13 يناير إجازة أسبوعية، والسبت 14 يناير إجازة أسبوعية، والجمعة 20 يناير والسبت 21 يناير، والأربعاء 25 يناير احتفالا بعيد الشرطة وعيد الثورة، وأخيرا الجمعة والسبت إجازة أسبوعية 27 و 28 يناير.

وبالتالي تكون إجازات يناير كالتالي: