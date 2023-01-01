خالد عبد الغفار: ميزانية قطاع الصحة زادت إلى 130 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن ميزانية القطاع الصحي زادت من 32 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه "تم إجراء أكثر من مليون عملية جراحية متنوعة ما بين قسطرة قلبية وزرع قوقعة من خلال مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار".

وتابع وزير الصحة، "الرئيس السيسي وجه بتعظيم العمل في الوحدات الصحية والعيادات التخصصية، موضحا:" المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير في المنظومة الصحية.

وأكد أن "الوضع آمن ومستقر بشأن حالات كورونا ولا يوجد أي حالات مصابة بكورونا في مصر حاليا".