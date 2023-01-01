وزير الصحة: إجراء أكثر من مليون عملية جراحية متنوعة بقوائم الانتظار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه تم إجراء أكثر من مليون عملية جراحية متنوعة ما بين قسطرة قلبية وزرع قوقعة من خلال مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار".

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":" الدولة وجهت بالإفراج عن جميع الخامات والمعدات الطبية في الموانئ".

وتابع:" الرئيس السيسي وجه بتعظيم العمل في الوحدات الصحية والعيادات التخصصية، موضحا:" المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير في المنظومة الصحية".

وأردف:"جهات الرصد بوزارة الصحة تتابع أي تحورات للفيروسات للوقوف على مدى الإصابات وسرعة التحرك".