يوم 11 يناير.. لجنة المسابقات تفجر مفاجأة عن أزمة كهربا

فجر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، عن أزمة اللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهربا، مؤكدا أن هذه الأزمة في غاية التعقيد.



وأضاف عامر حسين، في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن في حال عدم دفع اللاعب كهربا الغرامة لنادي الزمالك سيكون المردود غير مرجو.

وتابع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن آخر قرار بخصوص كهربا هي الايقاف ستة أشهر ودفع العقوبة.

الوضع هيبان بعد يوم 11

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انه من حق النادي المتضرر الذهاب للجنة الانضباط، في أزمة كهربا، والحصول على إجراء آخر وعقوبة جديدة، والوضع سيتضح بعد يوم ١١ يناير الجاري.