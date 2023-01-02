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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء للميت بعد الفجر.. 7 كلمات تجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة

دعاء للميت بعد الفجر
دعاء للميت بعد الفجر

لا شك أن دعاء للميت بعد الفجر يعد أفضل ما يمكن إهداؤه للمتوفي ، فهو أفضل معروف يمكن صنعه للمتوفي، والذي به يتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، وتطوف عليه ملائكة الرحمة من كل جانب، ولأنه لا هدية تسري عنه وحشة قبره دون الدعاء، فإن دعاء للميت بعد الفجر  أي في هذا الوقت المبارك هو الخيار الأمثل والمفتاح اليسير لفتح بوابة النعيم للمتوفي.

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دعاء للميت بعد الفجر 

تنبع أهمية وفضل دعاء للميت بعد الفجر من أنه من أحرى الأدعية للاستجابة ، لارتباطه بوقت الفجر المبارك ، وكذلك ترديده بعد صلاة الفجر وهي إحدى الصلوات المكتوبة ، ومن ثم يعد من الأدعية المستجابة والهدايا القيمة للموتى، ومن صيغ دعاء للميت بعد الفجر مكتوب ومستجاب .

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يارحيم.

• اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.

• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا وحسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

• اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

• اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.

 

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