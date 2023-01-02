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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم يستطع حبس دموعه..محمد حماقي يكشف عن سبب بكائه في «The Voice»

بكاء محمد حماقي
بكاء محمد حماقي

قال المطرب محمد حماقي، إنه من السهل انه يبكي، في حالة التأثر الشديد بالموقف الذي أمامه، موضحا أنه لا يستطيع السيطرة على مشاعره في المواقف المؤثرة .

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وحكى «محمد حماقي» خلال لقائه مع إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc» سبب بكائه في برنامج المسابقات «The Voice»، قائلا «كان السبب في بكائي أحلام.. بعد أن تقدمت موهبة لديها صوت مميز جدا وعندما أدار نفسه وجدها على كرسي محرك وذهب إليها وجلس بجانبها على الأرض».

أحلام السبب

وأكمل «محمد حماقي»: «الموهبة صاحبة الصوت المميز، إختارته لتكون معه في الفريق بعد أن ذهب إليها كل أعضاء لجنة التحكيم لدعمها، وتأثر أكثر عندما اختارته، وبعدها أحلام نظرت إليه أحلام وقالت له أنت تأثرت فنهار من البكاء بعد أن حاول امتلاك نفسه ولكنه لم يستطيع واضطر إلى الخروج ليهدأ ويعيد مشاعره مرة أخرى ليستأنف المسابقة.

محمد حماقي اسعاد يونس صاحبة السعادة راس السنة اخبار التوك شو THE VOICE

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