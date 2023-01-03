صدمة للأهلي.. جدو: نجم المقاولون العرب يفضل الاحتراف

تحدث محمد ناجي جدو، المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، عن الفوز على حرس الحدود اليوم في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفوز على الحرس لم يأت بسهولة، والمكسب مهم خاصة بعد الخسارة من البنك الأهلي، ومن قبل التعادل مع الزمالك"

وأضاف: "رد الفعل القوي ساهم في عودتنا بقوة أمام حرس الحدود، وإن شاء الله الفوز اليوم يمنحنا دفعة قوية للغاية فيما هو قادم" .

وعن انتقالات يناير فيما يخص نادي المقاولون وموقف عمر فايد قال: "عمر يملك عرضا للاحتراف خارج مصر، وعمر يميل إلى الاحتراف الخارجي، على اللعب للأهلي".