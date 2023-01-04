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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون .. منح الأرامل معاش الزوج فى هذه الحالة | تفاصيل

معاش
معاش

حدد  قانون المعاشات الجديد،  شروط استحقاق  الأرامل للمعاش حال وفاة الزوج أو الزوجة المؤمن عليهم، حيث نصت المادة 99 من القانون على أنه لاستحقاق الأرملة والأرمل توافر الشروط الآتية:

 

شروط حصول الأرملة على معاش الزوج : 

 

 1 -أن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي.

2- ألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

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 و  إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب . 

 

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

 

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

 

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