طريقة عمل سلطة الرمان .. صحية و شهية

سلطة الرمان من الأطباق الجانبية التي تتميز بأحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتجها جسم الإنسان.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.



مقادير سلطة الرمان



بنجر مبشور

تفاح أخضر مبشور

حبوب رمان

شبت فريش

ثوم مفروم

جبنة فيتا

عين جمل مجروش

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير سلطة الرمان



في بولة نضع البنجر والتفاح والجبنة والثوم والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم في فورمة نضع الخليط ونضع الرمان على الوجه ونزين بالروز ماري والشبت وتقدم السلطة بالهنا والشفا