أخبار الفن.. حقيقة قتل فنان شهير.. قصة زواج وطلاق هيثم محمد.. التحقيق مع شيرين

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

انفصال من طرف واحد.. قصة زواج وطلاق هيثم محمد ووفاء قمر المثيرة للجدل

ما زالت قصة زواج وانفصال الفنان هيثم محمد ووفاء قمر تثير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور عدة أشهر على إعلان طلاقهما بعد إنجاب طفلهما الوحيد.

13 حكما.. معلومات لا تعرفها عن عازف الأورج محمد عبد السلام

أثار عازف الأورج محمد عبد السلام، حالة من الجدل الواسع بعد القاء القبض عليه امس فى كمين شرطة بالمظلات واتضح من البيانات عنه صدر ضده 13 حكما كما قررت الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، بسبب مخالفات وشكاوى ضده مقدمة من متعهدي حفلات.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز المعلومات عن محمد عبد السلام، عازف الأورج.

ماذا حدث.. تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب فى لبنان

كشف الشاعر أحمد ماضى كواليس التحقيق معه وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتهم للفنان فضل شاكر المطلوب من الحكومة اللبنانية.

وقال أحمد ماضى لـ et بالعربى: “الأجهزة الأمنية استقبلتنا بشكل محترم لمدة عشر دقائق فقط، ودار الحديث معهما عن كيفية الدخول إلى المخيم، وكان القاضي متساهلا بشكل كبير معنا، وما حدث هو أمر روتيني اعتيادي ومر الأمر على خير ولم يكن اى أزمات تعرضنا لها من جانب السلطات اللبنانية”.

أميل لها.. نهلة سلامة تكشف عن رأيها فى ياسمين عز ورضوى الشربينى

كشفت الفنانة نهلة سلامة عن رايها فى كل من ياسمين عز ورضوى الشربينى وآرائهما المختلفة حول الزواج والرجال.

وقالت نهلة سلامة، فى تصريح لـ “صدى البلد”: “أنا مع كلام ياسمين عز بشكل كبير، وأرى أن رضوى الشربينى لها بعض الآراء المبالغ فيها، خاصة أن المرأة فى الفترة الأخيرة حصلت على قدر كبير من حقوقها”.

خبر وفاة فنان شهير يثير ضجة نتيجة حادث مروع.. اعرف الحقيقة

أثار خبر وفاة الفنان الشهير حسام جنيد حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” و"فيسبوك" نتيجة تعرضه إلى حادث مروع وأنه قتل على يد مجموعة من الأشخاص.

وخرج حسام جنيد عن صمته عبر برنامج “et بالعربى”: "أنا بخير وكل ما يصدر هو إشاعات، ونحن فنانون ليس لنا بالمشاكل ولا نخطئ مع أحد ولا أحد يخطئ معنا".