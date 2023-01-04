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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان ل ألمانيا بشأن حقيقة اقتراب بوتين من إنهاء حرب أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إنه لا توجد أدلة تذكر، تشير إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع موقع "تابل ميديا" قالت بيربوك: "بدأ بوتين هذه الحرب العدوانية الوحشية، وهو وحده القادر على إنهائها".

وأضافت: "إذا أوقفت روسيا القصف وسحبت جنودها، سيعم السلام".

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وأوضحت بيربوك، أن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يفكر في شيء سوى تدمير البلد المجاور له.

وأكدت أن موقف بوتين هو السبب في "أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها".

الاتحاد الأوروبي روسيا المانيا أوكرانيا فلاديمير بوتين بوتين

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