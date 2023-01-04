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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يعلن أسم مولوده الأول

حسن الرداد
حسن الرداد

أعلن الفنان حسن الرداد عن استقباله أول مولود له وأطلق عليه أسم فادي حسن الرداد.

وكتب الرداد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .

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فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول



واضاف:  الحمدلله ربنا رزقنا و فى نفس يوم ميلادى بالطفل :#فادى_حسن_الرداد ❤ اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى" وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع اولادكم  وبناتكم ان شاء الله.
 

 فادي حسن الرداد.

 

كان قد حل فى فترة ماضية ضيفا على برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي الكبير مصطفي الأغا ، وقال إنه فى حال رزق بطفل سيطلق عليه اسم فادي على اسم شقيقه الراحل ، والذى توفي فى سن صغير . وأكد الفنان حسن الرداد ، أن معرفة متطلبات أي شخصية والإبحار في تفاصيل خلفيتها، هو مفتاح مضمون للنجاح. وأوضح الرداد ، خلال ندوته بموقع صدى البلد، أنه قرر العمل في محل لعصير القصب بالهرم لبعض الوقت قبل تقديم شخصيته في فيلم “كف القمر”.

حسن الرداد: لقد كانت تلك الفترة قاسية

 وقال حسن الرداد: لقد كانت تلك الفترة قاسية، ولكني تعلمت فيها الكثير بلا شك، بداية من التعامل داخل المحل مع الزبائن من فئات مختلفة، خاصة في فترات الازدحام وخروج المدارس، وحتى الشعور بأني لست غريبا عن المكان. وخلال الندوة، تحدث حسن الرداد عن كامل تقديره للجمهور السعودي، بعدما وصلت إيرادات فيلمه في دور العرض بالمملكة إلى حوالي 120 مليون جنيه. كما كشف حسن الرداد ، عن علاقته بعدد من زملائه، وبدايته في السينما من خلال أعمال مع المخرج خالد يوسف، والكاتب وحيد حامد. وتطرق حسن الرداد إلى حياته الخاصة، ومستقبل تعاونه الفني مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وتحوله بين الأعمال الكوميددية والجادة، وكيفية العمل على تحضير شخصيات أعماله.

حسن الرداد فادي حسن الرداد مصطفي الاغا إيمي سمير غانم التعامل سن صغير الأغا

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