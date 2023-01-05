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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. ظاهرة فلكية بديعة تُرى بالعين المجردة في سماء مصر الآن.. حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة للطلاب لاستيفاء أوراق تخرجهم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

9 يناير ..تربية طفولة القاهرة تعلن موعد الامتحانات
أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول.

 

اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب بمسابقة "انت النجم"
أطلقت جامعة حلوان  مسابقة أنت_ النجم والتى تنظمها الجامعة للموهوبين فى المجالات الفنية والثقافية، حيث تقام المسابقة على 4 مراحل.

 

التعليم العالي توضح تفاصيل منح لعام 2023 ـ 2024 للدراسة خارج مصر

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفاره سلطنة بروناى دار السلام  عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام  للعام الدراسى 2023 ـ 2024.

 

حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة للطلاب لاستيفاء أوراق تخرجهم
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، بعض التعليمات الهامة للطلاب؛ لاستيفاء كامل البيانات لتجنب أي أخطاء قد تعطل تخرجهم، منوها بأنه يرجى مراجعة قسم شئؤن الطلبة بالكلية؛ للتدقيق بشأن ما يلي:

 

ظاهرة فلكية بديعة تُرى بالعين المجردة في سماء مصر الآن
تشهد سماء مصر الآن، زخات شهب العوائيات وهى تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

 

فتح باب التقدم لجائزتي أفضل التطبيقات الحكومية وتكنولوجيا الحكومات..تفاصيل
أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لجائزة أفضل التطبيقات الحكومية وجائزة تكنولوجيا الحكومات
 

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