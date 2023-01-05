قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل الإفراج عن كريم يونس

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، تفاصيل ما جرى فجر اليوم للإفراج عن الأسير كريم يونس المعتقل منذ نحو الـ40 عاماً.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه "كان من المفترض أن يطلق سراح كريم يونس ظهرا، لكن تقرر في اللحظة الأخيرة إطلاق سراحه في الصباح الباكر".

وأضافت القناة أن هذا القرار جاء "لتجنب الاحتفالات بخروجه في منطقة السجن وفي قرية عارة".

وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تحدث الليلة الماضية مع قائد الشرطة "يعقوب شبتاي" وطلب منه التحرك لمنع الاحتفالات بمناسبة إطلاق سراح كريم يونس".



بدوره أكد المحرر كريم يونس في تصريحات للصحفيين من أمام مقبرة "عارة" بالداخل المحتل لدى وصوله لزيارة قبري والديه، إنه تم اقتحام سجن "هداريم" الذي كان بداخله، وتم نقله منه إلى الخارج، ومن ثم نقل في مركبة، وتم نقله لمركبة أخرى، ومن ثم مركبة ثالثة، قبل تركه في محطة للحافلات بمنطقة ما يسمى "رعنانا" وطلبوا منه الانتقال عبر الحافلات لمنزل عائلته.

ولفت إلى أنه وجد بعض العمال الفلسطينيين، وتحدث معهم واتصل من هاتف أحدهم بأشقائه الذين وصلوا للمكان ونقلوه للمنزل.