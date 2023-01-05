ماتعيطش لسه اللي جاي جامد| رونالدو والزمالك وشيرين والدولار .. 2023 تبدأ أسبوعها الأول بأحداث مثيرة

شهد الأسبوع الأول من 2023، عددا من الأخبار الهامة التي أثارت انتباه المصريين في بداية العام الجديد، أتى في مقدمة هذه الأخبار افتتاحات الرئيس السيسي في سوهاج، والتي تنم عن جهود جبارة تبذلها الدولة المصرية لإعادة بناء الصعيد وتوفير الخدمات لمواطنيه، كما تصدر الترند انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، وأيضا خسارة الزمالك في أول مباراة يلعبها في العام الجديد، والقبض على شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في لبنان، وطرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات بفائدة 25% سنوية.

انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

كان من أبرز الأحداث في الأسبوع الأول من عام 2023، هو إعلان نادي النصر السعودي، الجمعة الماضية، عن تعاقده مع البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقال نادي النصر في بيانه إنه تم توقيع عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والذي يمتد حتى يونيو 2025، موضحا أن رونالدو سوف يرتدي رقم 7 فيما تمت مراسم التوقيع في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن راتب كريستيانو رونالدو في نادي النصر، سوف يقترب من 200 مليون يورو في العام.

وكان رونالدو لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي مُقابلة تلفزيونية مع الصحفي بيرس مورغان، هاجم خلالها إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي، كما ولعب رونالدو 9 أعوام مع ريال مدريد الإسباني، وحقق معه 16 لقباً، بينها 4 دوري أبطال أوروبا و2 في دوري إسباني، وسجل 450 هدفاً في 438 مباراة، مع ريال مدريد.

كما وفاز خلال لعبه في صفوف ريال مدريد، بـ 4 كرات ذهبية، بالإضافة إلى كرة ذهبية أخرى كان قد حققها خلال لعبه مع مانشستر يونايتد عام 2008، وتوج أيضا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات.

انتقال كريستيانو الى النصر السعودي

خسارة الزمالك أول مباراة في العام

أثار الجدل أيضا، خسارة فريق الزمالك من أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، وتعتبر هي الهزيمة الأولى للزمالك في الدوري، وأيضا الهزيمة الأولى له في عام 2023، وهي المباراة الأولى له هذا العام.

تسببت هزيمة الزمالك من أسوان في بقائه في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

الزمالك يخسر من أسوان

طرح شهادات بعائد 25%

شهد الأسبوع الأول من 2023، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، لمدة 4 أيام عند مستوى 24.68، فيما تحرك أمس الأربعاء، سعر الدولار لأول مرة في العام ليصل إلى 26.49 للبيع ، و 26.36 جنيها للشراء، وفي بنكي الأهلي ومصر، سجل الدولار سعر 26.25 جنيه للشراء، و 26.3 جنيه للبيع.

شهادات ادخار بفائدة 25%

دفع هذا الارتفاع بنكي الأهلي ومصر، إلى الإعلان عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويا.

شهادات بعائد 25%

القبض على شيرين في لبنان

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، الجدل بسبب زيارتهما الأخيرة إلى لبنان، لزيارة المطرب فضل شاكر، وتوارد أخبار حول خضوعها للتحقيق في لبنان بسبب هذه الزيارة، لأن المطرب فضل شاكر، المقيم بمخيم عين الحلوة في لبنان، مطلوب قضائيًا، ما جعل السلطات تحقق مع شيرين عبد الوهاب، بعدما نشر الفنان فضل شاكر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مقطع فيديو يجمعه بشيرين في المُخيم في صيدا.

اصطحبت السلطات اللبنانية، شيرين عبد الوهاب وزوجها للتحقيق، للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهم إلى زيارة الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء، في مكان إقامته وبعد التحقيق تم الإفراج عنهما بعدما تبين حصولهما على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

شيرين وفضل شاكر

افتتاحات الرئيس في سوهاج

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددا من المشروعات في سوهاج، في إطار مشروعات التنمية التي تجريها الدولة في الصعيد، بعد سنوات الإهمال التي طالته، فيما يفتتح الرئيس اليوم المشروعات التالية:

افتتاحات الرئيس السيسي في سوهاج

مستشفى جامعة سوهاج الجديدة.

الجديدة. مشروعات جديدة لمياه الشرب.

أول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة.

مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

مشروعات الإسكان الاجتماعي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن المشروعات التى سيفتتحها الرئيس اليوم في سوهاج:

افتتاح المستشفى الجامعي بسوهاج

يفتتح الرئيس السيسي اليوم، المستشفى الجامعي الجديدة في مدينة سوهاج، وهذه أبرز المعلومات عنها:

تكلفة إنشائها حوالي 1.1 مليار جنيه.

300 مليون جنيه تكلفة الأجهزة الطبية في المستشفى.

الطاقة الاستيعابية للمستشفى حوالي 280 سرير و16 غرفة عمليات.

32 ماكينة غسيل كلوي.

المستشفى الجامعي في سوهاج

مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

يضم مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 178 وحدة بالمنطقة الصناعية غرب جرجا جنوب المحافظة، وأقيم على مساحة 65 فدانًا بتكلفة بلغت 858 مليونًا و300 ألف جنيه، ويضم 178 وحدة صناعية.

أول قرية نموذجية في سوهاج

كما ويفتتح الرئيس السيسي قرية أم دومة، وهي أول قرية نموذجية على مستوى سوهاج، وتقع بمركز طما، وتم الإعلان عنها كأول قرية نموذجية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

قرية أم دومة

مشروعات الإسكان الاجتماعي

كما ويفتتح الرئيس السيسي، أيضا مدينة سوهاج الجديدة، على مساحة 30351.01 فدان، وتشمل تنفيذ ما يلي:

وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

مستشفى لعلاج الأطفال "شفاء الأورمان".

أسواق تجارية.

مشروعات كهرباء.

مرافق مياه وصرف صحي.

طرق ومبانٍ خدمية.

افتتاح مشروعات مياه الشرب

من المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي أيضا 5 مشروعات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي كالتالي: