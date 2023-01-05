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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديل موعد افتتاح بطولة خليجي 25.. تفاصيل

كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25”، تعديل موعد افتتاح البطولة، المقرر إقامتها في العراق.

وتقام مباريات خليجي 25  خلال الفترة من 6 يناير الجاري حتى 19 من نفس الشهر.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان رسمي، أنها أجرت تعديلا على موعد حفل افتتاح البطولة وأول مباراتين، حيث سيقل الحفل في تمام السادسة إلا ربع مساء “بتوقيت العراق”، على أن تقام مباراة الافتتاح بين العراق وعمان في تمام السابعة مساء، ولقاء السعودية واليمن في تمام العاشرة إلا ربع، من مساء ذات اليوم الجمعة 6 يناير.

تعديل موعد افتتاح خليجي 25

 

 

 المجموعة الأولى:

- العراق

- اليمن

- السعودية

- عمان

المجموعة الثانية:

- البحرين

- الكويت

- قطر

- الإمارات

 

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

خليجي 25 كأس الخليج العربي العراق السعودية عمان

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