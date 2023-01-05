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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للفتيات في السعودية .. 5 سيارات هاتشباك موديل 2023

5 سيارات هاتشباك
5 سيارات هاتشباك موديل 2023

يبحث جمهور الفتيات في اغلب الامر عن سيارة صغيرة الحجم تنتمي إلى فئة الهاتشباك، نسبة إلى الابعاد الخارجية المناسبة، التي تساعد على الاصطفاف بسهولة، بالاضافة إلى تصميمها الانيق، إلى جانب التجهيزات الفنية التي تقدم عالطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات هاتشباك موديل 2023 في السوق السعودي.

5 سيارات هاتشباك موديل 2023

1 – فيات 500 موديل 2023 

 

جاءت السيارة فيات 500 موديل 2023 بمحرك 1400 سي سي، 4 سلندر، بقوة 105 حصانا، وعزم دوران 131 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع امامي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 182 كم/ساعة.

 

تقدم السيارة فيات 500 موديل 2023 بسعر يبدأ من 74.900 ريال للفئة الاولى و 82.200 ريال للفئة الثانية.

5 سيارات هاتشباك موديل 2023

2 – سوزوكي بالينو موديل 2023 

 

يمكن للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1500 سي سي،/ 4 سلندر، بقوة 103 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة.

 

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 نحو 55.100 ريال، و 60.835 ريال للفئة الثانية.

5 سيارات هاتشباك موديل 2023

3 – كيا ريو موديل 2023 

 

زودت السيارة كيا ريو موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يتمكن من انتاج 100 حصانا، وعزم دوران 133 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تصل من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6 ثواني.

 

تقدم السيارة كيا ريو موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 71.758 ريال.

5 سيارات هاتشباك موديل 2023

4 – سوزوكي سويفت موديل 2023 

 

تتمتع السيارة سوزوكي سويفت موديل 2023 بمحرك 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يضخ 82 حصانا، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.3 ثانية.

 

تقدم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 72.500 ريال.

5 سيارات هاتشباك موديل 2023

5 – كيا بيكانتو موديل 2023 

 

تحتاج السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 مدة زمنية قدرها 13.7 ثانية للوصل إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 84 حصانا، وعزم دوران 122 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي.

 

يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 47.148 ريال.

الفتيات هاتشباك موديل 2023 5 سيارات هاتشباك موديل 2023 السوق السعودي

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