تدريب عملي لـ طلاب كلية طب الأقصر بمستشفى الحميات

شهد مستشفى حميات الأقصر، إجراء تدريب عملي لطلاب كلية الطب بجامعة الأقصر، من خلال المرور العملي على حالات الداخلي وعمل Group discussion لحالة jaundice لطلبة الكلية تحت إشراف أطباء المستشفى.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية من خلال بروتوكول التعاون بين الطرفين، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين - رئيس الجامعة، والدكتور محمد شحات بدوي - وكيل كلية الطب، وبحضور الدكتور محمد الرملي مدير عام المستشفى.

وأوضح رئيس الجامعة؛ أن هذا التدريب يأتي في ضوء تحقيق رسالة الجامعة في تخريج كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، لخدمة المنظومة الصحية في محافظة الأقصر وجنوب الصعيد.

عقدت جامعة الأقصر بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام منذ أسابيع، لإعداد كوادر الجامعة ومساهمتهم في تقديم أفضل رعاية صحية طبقًا لمعايير الاعتماد العالمية.