عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب عملي لـ طلاب كلية طب الأقصر بمستشفى الحميات

صدى البلد

شهد مستشفى حميات الأقصر، إجراء تدريب عملي لطلاب كلية الطب بجامعة الأقصر، من خلال المرور العملي على حالات الداخلي وعمل Group discussion لحالة jaundice لطلبة الكلية تحت إشراف أطباء المستشفى.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية من خلال بروتوكول التعاون بين الطرفين، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين - رئيس الجامعة، والدكتور محمد شحات بدوي - وكيل كلية الطب، وبحضور الدكتور محمد الرملي مدير عام المستشفى.

شاهد الأسعار.. افتتاح معرض أهلا رمضان بإسنا في محافظة الأقصر

اللؤلؤ الأحمر.. انطلاق موسم تجفيف الطماطم لتصديرها في الاقصر..شاهد

وأوضح رئيس الجامعة؛ أن هذا التدريب يأتي في ضوء تحقيق رسالة الجامعة في تخريج كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، لخدمة المنظومة الصحية في محافظة الأقصر وجنوب الصعيد.

عقدت جامعة الأقصر بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام منذ أسابيع، لإعداد كوادر الجامعة  ومساهمتهم في تقديم أفضل رعاية صحية طبقًا لمعايير الاعتماد العالمية.

الأقصر محافظة الاقصر الرعاية الصحية مستشفى الحميات جامعة الاقصر منظومة الصحية أطباء المستشفي طلاب كلية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

صدمة.. سر ظهور علامات زرقاء بالجسم

ترشيحاتنا

إبراهيم عيسى: كتلة سلفية كبيرة تعمل في مجال الفن ويحرمونه

بغريزة الحيوانات.. المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنته الصغيرة في البحيرة

بدأت الحرب.. فيريرا يُكذب مرتضى منصور ويكشف سبب استبعاد فتوح وجمعة

نتنياهو يخضع لفحص طبي عاجل .. تفاصيل

تعليق صادم من أمريكا على إعلان روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا

إيقاف المستحقات .. رئيس الزمالك يهدي درع الدوري للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

تنمر بشع .. صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب | اعرف حقيقتها

بعد خضوعها لعملية جراحية.. صور جمعت بين عمرو السولية وابنته

كارثة أحذري تلك الأنواع من صبغات الشعر تصيبك بالسرطان

فيديو

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

صفقات نارية لـ الأهلي وسر التراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. فيديو

مفاجأة في اعترافات بلوجر التيك توك وقرار عاجل من المحكمة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ