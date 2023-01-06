عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. هبوط حاد في عقود الغاز الطبيعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هبطت العقود الأمريكية للغاز الطبيعي بأكثر من 11% خلال تعاملات جلسة مساء الخميس، مسجلة أقل مستوى لها في عام.

وجاءت خسائر الغاز بعدما كشفت بيانات مخزونات الغاز الأمريكية تراجع بأقل من المتوقع نتيجة توقعات باستمرار طقس أكثر دفئاً من المتوقع في نهاية يناير.

ومن شأن أن تؤدي ظروف الطقس هذه إلى انخفاض الطلب على التدفئة خلال فترة تكون عادة الأكثر برودة في العام.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن المرافق سحبت 221 مليار قدم مكعب من الغاز من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر، وهو أقل من المتوقع لكنه أكبر من المعتاد لأن الطقس الأكثر برودة الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي أدى إلى استهلاك المزيد من غاز التدفئة في المنازل والأعمال.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 11.6% إلى 3.687 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

صدارة أمريكية

وأدى حريق في يونيو إلى تعطل منشأة فريبورت للغاز الطبيعي، وهي ثاني أكبر منشأة تصدير أمريكية، وقلص الصادرات الأمريكية من الوقود بنحو ملياري قدم مكعبة يوميا.

وقد أدى هذا التعطل إلى جعل الولايات المتحدة تتخلى عن مكانة أكبر دولة مصدرة لأستراليا في وقت ازدهر فيه الطلب العالمي على الوقود.

فرصة لجذب الشركات متعددة الجنسيات.. كيف تستغل أمريكا أزمة الغاز في أوروبا؟

أدني مستوى في 6 شهور.. تراجع حاد بأسعار الغاز الطبيعي بـ أمريكا

وفي عام 2022، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في صورة غاز مسال 8 في المائة لتبلغ 10.6 مليار قدم مكعبة في اليوم، أي أقل بقليل من 10.7 مليار قدم مكعبة في اليوم تصدرها أستراليا. وظلت الولايات المتحدة متقدمة على قطر التي احتلت المرتبة الثالثة بتصديرها 10.5 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقا لـ"رفينيتيف".

ولعبت هذه الصادرات دورا محوريا في مساعدة أوروبا على إعادة بناء مخزوناتها من الغاز بعد أن تعطلت الإمدادات الواردة إليها بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير. وسيكون للإمدادات الأمريكية أهمية أكبر هذا العام مع تقلص الشحنات الروسية إلى أوروبا كثيرا.

وفي 2021، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في الصادرات بعد أستراليا التي باعت نحو 10.5 مليار قدم مكعبة يوميا وبعد قطر التي باعت 10.1 مليار قدم مكعبة يوميا.

وكادت أمريكا أن تحتل المرتبة الأولى عام 2022 مع بدء منشأة كالكاسيو باس التابعة لشركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا في وقت مبكر من العام.

لكن فقدان إمدادات "فريبورت" للغاز الطبيعي المسال في منتصف العام أدى إلى إضعاف فرصة الولايات المتحدة في التتويج كأكبر مصدر في 2022.

وقالت شركة فريبورت للغاز المسال "إنها تتوقع استئناف العمل في النصف الثاني من يناير، إلى حين الحصول على موافقة الجهات المنظمة، ما سيحول ميزان الإنتاج لمصلحة الولايات المتحدة".
 

أمريكا الولايات المتحدة دولار الغاز الطبيعى غاز مسال صادرات الولايات المتحدة الطاقة الامريكية عقود الغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

موضوعات متعلقة

فرصة لجذب الشركات متعددة الجنسيات.. كيف تستغل أمريكا أزمة الغاز في أوروبا؟

أدني مستوى في 6 شهور.. تراجع حاد بأسعار الغاز الطبيعي بـ أمريكا

ماكرون يفتح النار على أمريكا: لا يمكن أن ندفع 4 أضعاف سعر الغاز

ألمانيا تنتقد أمريكا ودول صديقة على بيع الغاز بـ"أسعار خيالية"

ترشيحاتنا

رامي صبري: ابني محوش 30 ألف جنيه في حصالته.. فيديو

سعر تويوتا كورولا 2023 في قطر .. صور

خبيرة علم الفلك تكشف عن أفضل توقيت لقص الشعر | وهذا موعد كثافته وعلاجه

بعد تفشي الأزمة..الصين تتجه الى الطب التقليدي لمكافحة كورونا

3 كنوز من فعلها يوم الجمعة أنار الله وجهه وكتبه من المغفورين

البحث العلمي تعلن عن منح لبناء القدرات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمه لها.. صور تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب

عامل نفسه حامل.. تفاصيل السخرية من علي غزلان بسبب صورته مع زوجته

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

تنمر بشع .. صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب | اعرف حقيقتها

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ