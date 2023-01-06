بركات: اتحاد الكرة لا يريد إهداء الدوري للأهلي أو الزمالك

نفى الإعلامي محمد بركات، ما تردد في بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، ما تردد بشأن رغبة اتحاد الكرة في منح درع مسابقة الدوري إلى نادي بعينه.

وشدد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور ، على أن اتحاد الكرة لا يرغب في إهداء الدوري للأهلي أو الزمالك.

وأوضح أن الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم، مشيرًا إلى أن الحديث عن نغمة التحكيم لن تنتهي.

وفي سياق آخر قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد على أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.