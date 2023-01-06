أخبار نجوم الفن في أسبوع.. وفاة والدة طارق لطفي وحسن الرداد يستقبل مولوده الأول والحكم بحبس منة شلبي

تباينت أخبار نجوم الفن خلال الأسبوع الماضي ما بين أفراح وأحزان، إلى جانب أنباء أعمالهم الجديدة، ونجاحاتهم سواء في السينما أو الدراما وكان أبرزهم الفنان حسن الرداد ومنة شلبي وطارق لطفي.

وإلى جانب الأخبار الفنية، تشغل الحياة الخاصة للمشاهير اهتمامات الجمهور والقراء بقدر متساو مع أعمالهم، ويحمل كل أسبوع نوعية مختلفة من الأحداث.

وفاة والدة طارق لطفي

بعد فترة قصيرة من نقلها إلى المستشفى ووضعها تحت الرعاية الطبية، فقد الفنان طارق لطفي والدته، وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك:" انتقلت إلي رحمه الله أمي الغاليه أرجو الدعاء بالرحمه والمغفره".

وشيعت صلاة جنازة والدة الفنان طارق لطفى، بحضور أفراد عائلته ومجموعة من أصدقائه، وذلك بمسجد الشرطة في التجمع الأول.

وبعد الانتهاء من مراسم الدفن، أعلن طارق لطفي مكان عزاء والدته عبر فيسبوك قائلا: "عزاء أمي الغالية يوم الأحد بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس".

الحكم بحبس منة شلبي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة الفنانة منه شلبي، بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 الاف جنية لاتهامها بحيازة وتعاطى مواد مخدرة.

المحكمة راعت ظروف المتهمة واعتقدت بأن منة شلبي لن تعود لارتكاب هذا الفعل مره أخرى وبأنها لم يسبق اتهامها في قضايا مماثلة أو غير مماثلة.

وفجر محامي الفنانة منة شلبي مفاجأة أثناء مرافعته أمام المحكمة، صباح اليوم، قبل صدور الحكم عليها بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيها بتهمة المخدرات.

وقال المحامي محمد بهاء أبو شقة، إن الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي تعاني من الزهايمر وتتواجد ابنتها بجوارها طوال الوقت لرعايتها.

حسن الرداد يستقبل مولوده الأول

وكان الأسبوع الماضي يحمل الكثير من الأخبار الجيدة للفنان حسن الرداد، فبعد تكريمه في حفل وشوشة، عن فيلمه “تحت تهديد السلاح” الذي حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر، استقبل مولوده الأول من الفنانة إيمي سمير غانم.

وضعت إيمي سمير غانم ابنها الأول في إحدى مستشفيات الشيخ زايد، وفي سرية تامة، استقبل حسن الرداد ابنه الذي نشر له صورة فيما بعد، وقال إنه أطلق عليه اسم فادي تيمنا باسم شقيقه الراحل.

وكانا حسن الرداد وإيمي سمير غانم شديدا الحرص على الخصوصية، وعدم الكشف عن أبناء استعدادهما لاستقبال مولودهما الأول بعد 7 سنوات من الزواج، حتى تمر هذه المرحلة بسلام، بعد فترة طويلة من المعاناة التي طالت الأسرة برحيل 3 من أبرز أفرادها.

التحقيق مع شيرين وحسام حبيب

كشف بعض التقارير اللبنانية، أنه تم الإفراج عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد انتهاء التحقيقات معهما حول زيارتهما للفنان فضل شاكر المطلوب قضائيا.

وأضافت التقارير، أن الثنائى حصلا على تصريح أمني للدخول إلي مخيم عين الحلوة لزيارة الفنان فضل شاكر، ولكن جهات التحقيق لم تكن تعلم بهدف الزيارة.

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا شديدًا على المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد زيارتها للفنان فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وطالب بعض اللبنانيين الجهات الأمنية في لبنان التحقيق مع شيرين، بشأن زيارتها لفضل، إثر هروبه من العدالة وبقائه في مخيم عين الحلوة، وقدرة شيرين في العثور عليه وزيارته برفقة عدد من الصحفيين.