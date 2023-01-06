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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. 52 مليار جنيه قيمة شهادات الـ25% بـ الأهلي ومصر .. الزمالك ينسحب من الدوري .. شيرين رضا: بنتي مش عاوزه فرح .. النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية

موجز اخبار صدى البلد
موجز اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجز بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أبو العينين يلتقي البابا تواضروس ويقدم التهنئة للأخوة الأقباط وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب عن سعادته، اليوم بلقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، برفقة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس. وقدم أيو العينين التهنئة للشعب المصري، والأخوة …

رسالة غامضة من شوبير عقب فوز الأهلي وتعادل الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة غامضة عقب فوز الفريق أمام إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة ال ١٢ من بطولة الدوري المصري. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" مش قولتلكوا اني طلعت جامد اوى"

رضا عبدالعال: إنبي استحق ركلة جزاء أمام الأهلي والوكلاء سبب تدهور الكرة المصرية

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن فريق إنبي استحق ركلة جزاء صحيحة في مباراة النادي الأهلي وكان يجب احتسابها من جانب حكم المباراة. وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن"

بعد انسحابه من الدوري| محمد بركات يوجه رسالة إلى نادي الزمالك

طالب الإعلامي محمد بركات، من مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني واللاعبين، ضرورة ترتيب أوراقهم من جديد، خصوصا بعد تذبذب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. وأضاف بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا

نحتاج متبرعا بالدم.. تفاصيل أزمة نجل جورج وسوف الصحية وحالته الحرجة

تعرض وديع نجل الفنان جورج وسوف لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، وطلب العديد من النجوم التبرع بالدم له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الإعلامية اللبنانية، تغريدة عبر تويتر كشفت فيها عن تعرض وديع جورج وسوف لأزمة صحية، وطلبت من متابعيها الدعاء له للخروج من هذه المحنة.

شيرين رضا: أنا إجازة في رمضان.. وبنتي مش عاوزة تعمل فرح

كشفت الفنانة شيرين رضا ، إنها لن تشارك في أي عمل في دراما رمضان 2023، بعدما ظهرت كضيفة شرف العام الماضي في مسلسل “الكبير أوي”. وأكدت شيرين رضا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها تنتظر الانتهاء من تصوير مسلسلها “وبينا ميعاد ، للحصول على إجازة والاسترخاء بعد فترة من العمل.

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال قداس عيد الميلاد

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن القداس سيقام في كل كنائس مصر وعلي راسها القدس بكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة والتي سيصلي بها البابا تواضروس الثاني

رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ مشروعات بمؤسسة حياة كريمة بتكلفة 60 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إننا كنا عايشين فى حلم وأصبح اليوم واقع بفضل الرئيس السيسى بعد افتتاح عدة مشروعات بالصعيد.

52 مليار جنيه جملة شهادات ذات العائد الـ25% ببنكي الأهلي ومصر

كشف الاعلامي ضياء رشوان، عن حجم الشهادات ذات العائد 25 في المائة بلغت 24 مليار جنيه مصري ببنك مصر تم ايداع بينما وصلت فى البنك الاهلى الى 28 مليار او اكثر قليلا وذلك نتيجه الاقبال الشديد على هذه الشهادات

أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1٪ يوم الخميس بعد انخفاضها بأكثر من 9٪ يومي الثلاثاء والأربعاء مسجلة أكبر خسائر يومين في بداية عام منذ 1991،

ارتفاع هائل في مخزونات النفط الأمريكية

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الأخير من 2022.

هبوط حاد في أسهم بورصات أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس، بعدما صعدت لأعلى مستوى في 3 أسابيع على مدار الجلسات الثلاث الماضية.

 

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