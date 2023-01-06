حدث ليلا .. 52 مليار جنيه قيمة شهادات الـ25% بـ الأهلي ومصر .. الزمالك ينسحب من الدوري .. شيرين رضا: بنتي مش عاوزه فرح .. النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجز بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب عن سعادته، اليوم بلقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، برفقة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس. وقدم أيو العينين التهنئة للشعب المصري، والأخوة …

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة غامضة عقب فوز الفريق أمام إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة ال ١٢ من بطولة الدوري المصري. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" مش قولتلكوا اني طلعت جامد اوى"

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن فريق إنبي استحق ركلة جزاء صحيحة في مباراة النادي الأهلي وكان يجب احتسابها من جانب حكم المباراة. وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن"

طالب الإعلامي محمد بركات، من مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني واللاعبين، ضرورة ترتيب أوراقهم من جديد، خصوصا بعد تذبذب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. وأضاف بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا

تعرض وديع نجل الفنان جورج وسوف لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، وطلب العديد من النجوم التبرع بالدم له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الإعلامية اللبنانية، تغريدة عبر تويتر كشفت فيها عن تعرض وديع جورج وسوف لأزمة صحية، وطلبت من متابعيها الدعاء له للخروج من هذه المحنة.

كشفت الفنانة شيرين رضا ، إنها لن تشارك في أي عمل في دراما رمضان 2023، بعدما ظهرت كضيفة شرف العام الماضي في مسلسل “الكبير أوي”. وأكدت شيرين رضا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها تنتظر الانتهاء من تصوير مسلسلها “وبينا ميعاد ، للحصول على إجازة والاسترخاء بعد فترة من العمل.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن القداس سيقام في كل كنائس مصر وعلي راسها القدس بكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة والتي سيصلي بها البابا تواضروس الثاني

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إننا كنا عايشين فى حلم وأصبح اليوم واقع بفضل الرئيس السيسى بعد افتتاح عدة مشروعات بالصعيد.

كشف الاعلامي ضياء رشوان، عن حجم الشهادات ذات العائد 25 في المائة بلغت 24 مليار جنيه مصري ببنك مصر تم ايداع بينما وصلت فى البنك الاهلى الى 28 مليار او اكثر قليلا وذلك نتيجه الاقبال الشديد على هذه الشهادات

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1٪ يوم الخميس بعد انخفاضها بأكثر من 9٪ يومي الثلاثاء والأربعاء مسجلة أكبر خسائر يومين في بداية عام منذ 1991،

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الأخير من 2022.

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس، بعدما صعدت لأعلى مستوى في 3 أسابيع على مدار الجلسات الثلاث الماضية.