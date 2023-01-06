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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فارس كرم يطرح أغنيته الجديدة "هالله هالله يا دني" .. ڤيديو

فارس كرم
فارس كرم

طرح الفنان فارس كرم، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هالله هالله يا دني” وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج سام كيال.

فارس كرم يحيى حفلا غنائيا بألمانيا في 23 ديسمبر

صاروخ.. طرح ميني ألبوم جديد للفنان فارس كرم

أحدث أعمال فارس كرم 

ميني ألبوم فارس كرم.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- ميني ألبوم جديد للفنان اللبناني فارس كرم. 

ويتضمن ميني ألبوم فارس كرم، الذي تم طرحه، 3 أغنيات فقط، هم: (صاروخ، ضوا الأحمر، هالله هالله يا دني). 

زواج فارس كرم 

كان الفنان اللبناني فارس كرم، أعلن في مايو 2020 خلال برنامج “سوالف رمضانية”، خبر زواجه، بعدما رد على سؤال المذيع، حول أكثر طلب تُصر عليه والدته، قائلًا: «إنو إتزوّج».

ورفض فارس كرم الإفصاح عن هوية زوجته، قائلًا: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”، وانتقل بعدها إلى الحديث عن أعماله الفنية.

وكشف كرم عن مقطع من أغنيته “صاروخ” والتي ستصدر ضمن ألبومه المقبل مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويقول مطلع أغنية فارس كرم، صاروخ: «صاروخ صاروخ جمالك صاروخ، بعد ما اطلعت بعينيكي وحياتِك عم دوخ».

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