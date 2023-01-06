وفاة صاحبة أول زراعة رئة بمصر |ماذا حدث لجسم سحر بعد العملية

أعلن اليوم الجمعة عن وفاة سحر ربيع صاحبة أول زراعة رئة في مصر، بعد 3 أسابيع من إجرائها العملية، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

العملية التي أُجريت لسحر ربيع فرحات البالغة من العمر 28 عاما داخل مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف خبير ياباني، استغرقت 14 ساعة، حيث تبرع شقيقيها كامل وجمعة بفصي الرئة.

سبب وفاة سحر ربيع ورد المستشفى

كشف ربيع فرحات والد الفتاة، أن سحر عانت من تداعيات العملية خلال آخر 72 ساعة بعد عمل الرئة الجديدة ونزعها من جهاز الإرواء الطبي، قبل أن تتوفى بيومين.

وأشار: توفيت سحر يوم الأربعاء بمستشفى عين شمس التخصصي وعلم بذلك بعد أن أخبره الأطباء، حيث تم تسلم جثمانها من المستشفى الخميس، وتم دفنها بمقابر العائلة بالفيوم اليوم.

وأكد أن الأسرة لا تعلم سبب الوفاة حتى الآن، موضحا أنه "سيذهب إلى مستشفى عين شمس غدًا السبت لمعرفة السبب، وقال هذا قضاء الله وقدره، ونحن راضون بذلك الحمد لله".

وأضاف أن سحر كانت تمر بحالة جيدة قبل الوفاة، وأن الأطباء أبلغوهم بامتثال ابنتهم للعلاج، متابعا أن "شقيقيها المتبرعان بفصي رئة؛ يمران بصحة جيدة، مشيرا إلى أنهما تأثرا بوفاة سحر".

أعلنت جامعة عين شمس عن وفاة سحر ربيع، التي أجري لها أول زراعة رئة من متبرع حي، وذلك عقب النجاح النسبي لمدة 3 أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الإرواء الرئوي القلبي وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء فى البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة على الحركة والمشي.

حدوث تدهور مفاجئ في حالة سحر

وأشارت جامعة عين شمس إلى أنه حدث تدهور مفاجئ وهو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة 30%؛ مما أدى إلى وضعها مرة أخرى على أجهزة التنفس الصناعي.

وقام الطاقم الطبي على الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التى تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقى أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وأعربت جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة سحر رببع والمتبرعين واستقبالهم بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

كما أعلنت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة وصبر بالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضى وقائمة الانتظار التي لديها وثقتها في فريقها الطبي لزراعة الرئة المتميز، والذي حصل على أفضل تدريب وتجهيز مع أفضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.

وسبق وتحدث الدكتور أحمد مصطفى، رئيس فريق الجراحين الذي أجرى عملية زراعة الرئة، عن حالة المريضة سحر ربيع، والتي كانت تعاني من تليف رئوي حاد وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي واعتمادها على الأكسجين المنزلي اعتمادًا كليًا ودخولها المتعدد إلى الرعاية المركزة لتلقي الأكسجين ووضعها على جهاز تنفس صناعي.

وقال مصطفى: "جاءتنا سحر في عيادة زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي بجامعة عين شمس، وتم الفحص الطبي بواسطة فريق زراعة الرئة، وتقرر لها زراعة الرئة من متبرع حي؛ وذلك لعدم قدرة المريضة على الحياة بدون زراعة الرئة".

تفاصيل أول عملية زراعة رئة بمصر

وأضاف أنه على الفور تقدم كلا أخويها جمعة وكامل بالتبرع لها بفص من الرئة وبعد عمل الفحوصات اللازمة وعمل التوافق النسيجي تبين قدرتهما على التبرع، وبعد أخذ رأي الخبير الياباني البروفيسور هيروشي داتيه تم التوافق وتحديد موعد إجراء العملية يوم الأربعاء الرابع عشر من ديسمبر 2022.

وأشار: في تمام الساعة السابعة من صباح هذا اليوم وبوجود الفريق الطبي الكبير المكون من قسم جراحة الصدر وقسم جراحة القلب وقسم التخدير والرعاية المركزة والإرواء الصناعي وعلى رأسهم البروفيسور هيروشى داتيه، تم تحضير المريضة ودخولها لعمل أول زراعة رئة من متبرع حي في مصر استغرقت العملية حوالى 14 ساعة.

وتابع: تم توصيل المريضة على جهاز الإيكمو الإرواء الصناعي المركزي ثم تم أخذ الفص السفلى من الرئة اليمنى من المتبرع الأول كامل وزرعه مكان الرئة اليمنى للمريضة سحر وأخذ الفص السفلى من الرئة اليسرى من المتبرع الثاني جمعة وزرعه مكان الرئة اليسرى للمريضة سحر.

وأكد أنه تم خروج المريضة من العمليات إلى الرعاية المركزة على جهاز الأيكمو المركزي وأجهزة متابعة العلامات الحيوية وأدوية مدعمة لعضلة القلب ويتم متابعتها لحظة بلحظة وعمل الفحوصات الدورية لمتابعة علاماتها الحيوية، ومع تحسن الحالة تم تحويل جهاز الإيكمو المركزي إلى جهاز إيكمو طرفي الذي من المتوقع سوف يستمر لمدة يومين إلى 3 أيام.

وأشار حينها، إلى أن المريضة استعادت الوعي ومن المتوقع استمرارها في الرعاية المركزة حوالي أسبوعين تحت الملاحظة الطبية.