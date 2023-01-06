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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد القوة يشكر وزير الرياضة على دعمه لكأس العالم بالغردقة

رئيس اتحاد القوة
رئيس اتحاد القوة يشكر وزير الرياضة على دعمه لكأس العالم

 

توجه اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير لتنظيم مصر لبطولة كأس العالم للقوة البدنية “powerlifting “ والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس المقبل بالغردقة.

وقد اجتمع اللواء محمود بركات أمس الخميس مع دكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة لمناقشة تفاصيل تنظيم البطولة و استعداد مصر لاستضافة الوفود المختلفة التي ستصل لنحو 50 دولة مختلفة من جميع أنحاء العالم.

وتوجه اللواء محمود بركات رئيس الاتحادين المصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للقوة بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للبطولة ومساهمة الوزارة في شراء الأدوات اللازمة لتنظيم البطولة، كما توجه بالشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي الذي يعمل على تيسير كافة الأمور المتعلقة بتنظيم البطولة واستضافة الوفود.

وأوضح بركات أن حصول مصر على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لم يكن بالأمر السهل حيث تقدمت العديد من الدول بملفات لاستضافة البطولة ولكن وقع الاختيار في النهاية على مصر لقوة ملفها ولسهولة السفر اليها بالإضافة لرغبة الدول المختلفة في خوض كأس العالم بدولة مختلفة مثل مصر حيث يمكنهم التمتع بجولات سياحية خلال البطولة.
الجدير بالذكر أن روسيا كانت هي الدولة المنظمة لكل بطولات كأس العالم السابقة ولكن نظرًا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية قرر الاتحاد الدولي عدم تنظيم البطولة في روسيا ونجحت مصر بفضل دعم وزارة الشباب والرياضة في الحصول على استضافتها.

وأكد بركات أن هدف مصر هو التتويج بلقب البطولة حيث أن المنتخب المصري يعد من أقوى فرق العالم وقد استطاع أبطال مصر التتويج بالعديد من الميداليات في بطولات العالم السابقة وكان وزير الشباب والرياضة قد كرم المنتخب المصري منذ 9 أشهر لنتائجهم المميزة ببطولات العالم.
وحصل المنتخب المصري على 7 ميداليات (3 ذهبيات، وفضيتين وبرونزيتين) في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر واورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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