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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: صندوق دعم الأسرة لن يتعدى مئات الجنيهات.. فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أعداء الوطن يريدون تدمير وخراب مصر من خلال إثارة الفتن.

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مصطفى بكري: أعداء الوطن يريدون تدمير مصر بإثارة الفتن

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مصطفى بكري : المجتمع المصري متماسك ويصعب التفرقة بين فئاته


وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السوشيال ميديا تلعب دورا فعالا في المجتمع"، موضحا: "هناك من يريد أن يجعل الوطن في حالة قلق مستمرة وحالة شائعات وأكاذيب مستمرة".

 

وأضاف مصطفى بكري: "هناك الكثير من الإشاعات انتشرت على السوشيال ميديا بشأن صندوق دعم الأسرة.. فيه ناس بتقول على السوشيال ميديا أن المبلغ يصل إلى 30 ألف جنيه، لكن المبلغ ربما لا يزيد عن مئات الجنيهات".


وتابع: "اتمنى أن يكون المبلغ 100 جنيه، لأن الناس عند المأذون بالطوابير والمأذون بيفرض الملبغ الذي يريده"، موجها رسالة للمواطنين، قائلا: "اصبروا مش أي حد يقول كلمة نجري وراها".

مصطفى بكري أعداء الوطن صندوق دعم الأسرة دعم الأسرة

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