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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريّحيني والنبي .. صاحب واقعة الكشري يثير الغموض مع فتاة مغربية | شاهد

صاحب واقعة الكشري
صاحب واقعة الكشري

أثار صاحب واقعة الكشري الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بظهوره مع فتاة مغربية في فيديو، حيث توقع البعض زواجه منها.

وظهر خلال الفيديو وهو يتغزل فيها ويقول لها "ريحيني والنبي".

أكد عامل النظافة محمد عادل، صاحب واقعة الكشري، أنه طلب من عصام شعبان عبد الرحيم، بعمل أغنية معه، موضحًا أنه لا يوجد خلاف بينه وبين عصام شعبان، كما يقول البعض عبر السوشيال ميديا.

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وأضاف عامل النظافة، خلال حواره مع الإعلامية مايا الشربيني ببرنامج "ساعة زمن" المذاع على قناة صدي البلد2، تقديم الإعلامية مايا الشربيني، أنه انضم لـ ورشة فنية، من أجل أن يغني، وايضًا أنضم لـ ورشة غناء من أجل أن يغني.

ولفت إلى أنه يتلقى عروض للمشاركة فى الأعمال الفنية، وأنه سعيد بما وصل له :" ده كرم من ربنا و الحمد لله".

وأشار إلى أنه منذ الصغر يتمنى أن صبح فنان، وبحمد الله يحقق حلمه الآن، معلقًا :" كان نفسى أبقى فنان وجت من عند ربنا و فرحان".

وأوضح أنه يسعى للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين، بعد أن غنى و شارك فى أعمال فنية".

وتابع :" الناس فى الشارع بتقولى يا نجم عايز اتصور معاك، و الكل بيكون فرحان لما بتصور معاه".
 

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