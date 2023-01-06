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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري .. صور

5 سيارات هاتشباك
5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري

تقدم شركات تصنيع السيارات العديد من التصميمات الهيكلية، ومنها فئة الهاتشباك ذات الطابع الشبابي، والتي تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقومات مثل الأبعاد المتقاربة نسبيًا، وسهولة الاصطفاف، إلى جانب التقنيات الفنية التي تقدم بالطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري.

5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري

1 – هيونداي I10 2022

 

تعتمد السيارة هيونداي I10 على ناقل سرعات أوتوماتيكي خماسي النقلات، متصل بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر، يتمكن من انتاج 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 118 نيوتن/متر.

 

تقدم السيارة هيونداي I10 موديل 2022 بسعر يبدأ من 375 الف إلى 385 الف جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري

2 – سوزوكي سويفت 2022

 

تستمد السيارة سوزوكي سويفت قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 84 حصانا، و 107 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع عبر ناقل حركة خماسي السرعات "اوتوماتيكي".

 

يتراوح سعر السيارة سوزوكي سويفت بين 350 الف و 380 الف جنيه.

5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري

3 – رينو سانديرو 2022

 

تصل السيارة رينو سانديرو من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.1 ثانية، مع سرعة قصوى تقدر بـ 176 كم/ساعة، حيث دعمت بمحرك 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع الامامية بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات.

 

يبلغ سعر السيارة رينو سانديرو 404 الف جنيه للفئة الوحيدة المطروحة بالسوق المصري.

5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري

4 – فولكس فاجن جولف 2022

 

تحتوي السيارة فولكس فاجن جولف على ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، متصل بمحرك تيربو 4 سلندر سعة 1400 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 150 حصانا، وبهذه القدرات تنطلق السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات خلال 8.2 ثانية.

 

تقدم السيارة فولكس فاجن جولف بقيمة قدرها مليون و 110 الف جنيه.

5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري

5 – ميني كوبر S 2023

 

تقدر السرعة القصوى للسيارة بـ 225 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية، بينما تستمد قوتها من محرك 2000 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات، بقوة 192 حصانا، وتنتقل السرعة لمنظومة الدفع عن طريق ناقل حركة من 8 سرعات.

 

تتراوح اسعار السيارة ميني كوبر S بين 1,095,000 جنيه و 1,125,000 جنيه.

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