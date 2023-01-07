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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم السبت ، عند مستويات أدنى من أعلى سعر وصلت إليه الخميس 15 ديسمبر، إذ عاد سعر الجرام عيار 14 ليسجل 1200 جنيه مرة أخرى بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,770 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 130 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,029 جنيهًا، وعيار 14 سجّل 1,180  جنيهًا للبيع.

الذهب 

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 800 جنيه مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه، واليوم 14,400 جنيه.

وسجل سعر عيار 14 : 1,200جنيهًا مجددًا بعد ما تخطى 1300 جنيه في وقت سابق ، بينما سجل سعر الجرام عيار 18 إلى 1,543 جنيها، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

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اسعار الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

واستقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1865 دولارا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,865.97 دولارا .

أسعار الذهب في مصر

وفي سوق الصاغة المصرية ، سجلت أسعار الذهب اليوم السبت استقرارا ، وسجل الجرام عيار 24 : 2,057 جنيهًا بعد ما تخطى 2140 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,780 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,543 جنيهات، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,200 جنيه للشراء.

الذهب 

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تراجع حاد في سعر الذهب العالمي

وشهد سعر عيار 21 استقرارا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,057 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1780- 1,800 جنيه بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين  1,517  جنيهات و 1,543 جنيهات.

الذهب 

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب الشباب والمواطنين بشكل يومي في التعرف على أسعار المعدن الثمين مقارنة بالمعادن الأخرى ، نظرا لرغبة الكثير في حفظ أموالهم وكذلك المقبلون على الخطوبة ، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1800 جنيه.

وارتفع أسعار المعدن النفيس عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1800 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام 2021 كان أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث المستثمرون والتجار يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم السبت ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1800 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت : 2,057 جنيهًا.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1800 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1543 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1200 جنيه

 أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 14.400 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت   عيار 24 : 1865 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار المعدن الغالي اليوم السبت بالمصنعية فهي تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

أما المقبلون على الشراء في مصر فيهتمون قبلها بمعرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

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