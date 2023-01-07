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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماذا فعلت إليسا لـ ابن جورج وسوف ؟ | تفاصيل

إليسا و جورج وسوف
إليسا و جورج وسوف

وفاة ابن جورج وسوف .. صدمة كبيرة يعيشها نجم الطرب اللبناني بعدما فقد نجله الأكبر مساء أمس الجمعة بعد أزمة صحية أودت بحياته خلال أيام . 

منذ مايقرب من شهر ، أجرى وديع جورج وسوف عملية تكميم معدة ، وعاد لمزله وبعد اسبوع بدأ يعاني من مضاعفات وتعرض لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى .

تدهورت حالة ابن جورج وسوف بشكل سريع خلال الايام الماضية ، حيث مكث بالعناية المركزة وتعرض لنزيف بالدم . 

ابن جورج وسوف

إليسا تطلب التبرع بالدم

النزيف تسبب في فقدانه نسبة كبيرة من الدم ، وبدأت عملية البحث عن متبرعين بنفس فصيلة دمه، وهو ما دفع النجمة إليسا طلب المساعدة من متباعيها ، حيث قامت بنشر تغريدة على حسابها على تويتر ، طلبت فيها من المتابعين بالتبرع بالدم “ لشخص يعز علينا وعليكم" ، ولم تشر إليسا لهذا الشخص بشكل واضح كلنها كانت تقصد ابن جورج وسوف .

أما الصحفي اللبناني عادل سميا أشار إلى أن وديع جورج وسوف أصيب بنزيف تطلب التبرع له بالدم بشكل فوري، وأضاف في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الأخيرة: "الكمية المطلوبة من الدم توفرت، والوضع ما زال خطراً، ونتمنى أن تحمل الساعات القليلة المقبلة أخباراً مُفرحة عن صحة وديع وسّوف". 

منشور اليسا
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