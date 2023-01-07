"الشورى والديمقراطية وجهان لعملة واحدة" بثقافة حسن فتحى بالأقصر

ضمن الأنشطة المتعددة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الشورى والديمقراطية وجهان لعملة واحدة" أوضح سيد صدقى الشورى ومفهومها والديمقراطية وأشكالها والشورى والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الاستفادة من المخلفات الزراعية" أوضح المهندس حمادة عيد محمد ما معنى المخلفات الزراعية وأنواعها وكيفية الإستفادة من المخلفات الزراعية وأضرارها ودور المواطن والدولة في تعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "التغيرات المناخية" تحدثت أسماء محمد أحمد عن تعريف التغيرات المناخية وأسبابها وتأثير التغيرات المناخية على الحياة والمجتمع والصحة وإتخاذ دول العالم إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية وإقامة مؤتمرات المناخ لمناقشة التغيرات المناخية، بجانب محاضرة بعنوان "تعامد الشمس على معبد الكرنك" تحدث حسب الله أحمد عن حضارة معبد الكرنك وتاريخه ووصف المعبد وعروض الصوت والضوء متى تتعامد الشمس على معبد الكرنك، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته حنان عبد الظاهر.

قدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الأقصر مدينة الحضارة" تحدث مصطفى عبد العاطى الطاهر عن حضارة الأقصر قديما وطريق الكباش والمعابد الموجودة فى الأقصر، بجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "حقوق الطفل" أوضح السيد محمد الطاهر تعريف الطفل وحقوقه داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع وحقوق الطفل من ذوي الإحتياجات الخاصة.

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبدالسميع محمود ألقى قصيدتى"لقد اجهضوك، ما نسيت"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكى قصة للأطفال قصة "سيدنا زكريا" وقال محمد عبيد كان سيدنا زكريا شيخا عجوزا ضعف عظمه، واشتعل رأسه بالشعر الأبيض، وأحس أنه لن يعيش طويلا وكانت زوجته عجوزا مثله ولم تلد من قبل في حياتها لأنها عاقر وكان زكريا عليه السلام يتمنى أن يكون له ولد يرث علمه ويصير نبيا ويستطيع أن يهدي قومه ويدعوهم إلى كتاب الله ومغفرته، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط عرض مواهب من القرية موهبة إلقاء شعر بعنوان" يوم الشهيد" تنفيذ حجاجية خيري، بالإضافة إلى ذلك نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "الرسم 3D" تنفيذ نرمين سمير أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.