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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهنئا الأقباط بعيد الميلاد..محافظ أسوان: وحدة وتماسك المصريين الضمان الوحيد لعبور التحديات

محافظ أسوان يقدم
محافظ أسوان يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة الأقباط

وسط أجواء من الود والمحبة، شهد الإحتفال بعيد الميلاد المجيد فى أسوان إقبالاً شعبياً، حيث قدم المسلمين التهنئة لإخوانهم الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية .

وتقدم المسلمين في تهنئة الأقباط، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه نائبي المحافظ الدكتورة غادة يحيى وأحمد شعبان ، بجانب اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والسياسية والحزبية والنقابية والتنفيذية ، فضلاً عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف .

حيث كان فى إستقبالهم بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان، وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس والذين أعربوا عن تهنئتهم للمحافظ بعد حصوله على أفضل محافظ عربى فى جائزة التميز الحكومى العربى .

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عيد الميلاد المجيد

محافظ أسوان يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس

أكد محافظ أسوان على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس أثناء تهنئته لأبناءه الأقباط فى فعاليات الإحتفال بأعياد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة .

ولفت المحافظ إلى أن مظاهرة الود والتآخى التي عمت أعياد الميلاد المجيد فى الكنائس والشوارع والميادين والمتنزهات فى أسوان وكافة ربوع مصر لم تفرق بين المسلمين والمسيحيين بل كانت مشاركة وطنية واسعة و لم تكن أبداً تقليداً شكلياً بل جوهرياً .

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا بيشوى عن تقديره وإمتنانه لما لمسه من مئات المسلمين بالمحبة و الأخوة الصادقة والذين توافدوا لمشاركة أخوانهم الأقباط فى إحتفالات عيد الميلاد المجيد وعلى رأسهم محافظ أسوان ليعكس ذلك قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحديات لأنها توحد ولا تفرق ، مشيراً إلى أننا جميعاً أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء فى بنيان واحد وجسد واحد .

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تهنئة

محافظ أسوان يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس

وعقب ذلك توجه المحافظ، لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى إستقباله الدكتور إيميل أنور ممثل عن مجلس الكنيسة والذى عبر عن سعادته وإمتنانه لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين وعلى رأسهم اللواء أشرف عطية ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين والذين لهم رب واحد ووطن واحد ونيل واحد وأيضاً لدينا قيادة سياسية حكيمة دائماً تعطى المثل والنموذج للتلاحم .

هذا فيما قدم محافظ أسوان تعازيه لشعب الكنيسة من الأقباط الأرثوذكس لوفاة القمص جوارجيوس عبد الملاك شنود وكيل المطرانية بإدفو ، وكاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بعد خدمة باذلة لأكثر من 42 عاماً .

محافظ أسوان يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس
محافظ أسوان يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس
محافظ أسوان يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس
محافظ أسوان يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس
محافظ أسوان يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس
محافظ أسوان يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس
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