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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها صوراً جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ايمان العاصي الأنظار بجمالها من أمام اهرامات الجيزة الثلاث، بلوك كاجوال باللون الأسود.

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إيمان العاصي برفقه ابنتها في مغامرة وسط الصحراء.. شاهد

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خايفة نتحسد.. إيمان العاصي تشيد بمسلسل العمدة

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أشادت بمسلسل "العمدة" الذى يتم تصويره حاليا استعدادا لعرضه فى رمضان 2023.

وكتبت إيمان العاصي: “مش بقتنع قوى بالعين والحسد بس خايفة اتكلم عن حلاوة المسلسل ونجومه وحلاوتهم نتحسد، بهزر بس بدعى ربنا يكملها زى ما هى حلوة كدة".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.

إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي أهرامات الجيزة جلسة تصوير

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