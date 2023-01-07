عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لما ينادوني باسمه هقول ايه.. كلمات مؤثرة من جورج وسوف في توديع ابنه

جورج وسوف
جورج وسوف

توفي مساء أمس وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف ؛ وذلك بتأثره بنزيف في الدم.

وكشف أحد الأصدقاء المقربين المتواجدين يوم آمس في منزل وسوف قائلا: "في جملة قالها مبارح ابو وديع قبل مايفوت على غرفتو " لما الناس تعيطلي ابو وديع .. ابو وديع .. شو بدي قلن؟!".

txt

مصدر طبي داخل المستشفى يفجر مفاجأة صادمة عن وفاة ابن جورج وسوف

txt

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

جنازة ابن جورج وسوف 

أعلن الفنان جورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع ؛ وذلك بعد ان وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء امس .

وكتب جورج وسوف عبر صفحته على فيس بوك:"المنتقل الي رحمته تعالي يوم الجمعة متتمما واجباته الدينية ؛ يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل  الظهر يوم الاحد ٨ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس ( مارنقولا)؛الاشرفية .


تابع: ثم ينقل جثمانه الي مسقط راسة مفروم حيث تقام صلاة البخور لراحه نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ؛ كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة".


في اول رد فعل لها بعد وفاة نجلها ؛ قامت شليمار شبلي والده الراحل وديع جورج وسوف بوضع صورتهم على حسابها على انتسجرام.

وقامت والده وديع جورج وسوف بوضع صورتها مع ابنها الراحل على حسابها الخاص على انستجرام بعد ساعات من رحيله .


اخر ظهور ل وديع جورج وسوف:


وكان اخر ظهور ل وديع جورج وسوف برفقة والده اثناء الاحتفال يعيده ميلاده حيث كتب له كلمات مؤثرة .

وكتب وديع جورج وسوف :" عيد ميلاد سعيد يا ابي ؛ يا أعز صديق وضهري وسندي ؛ بحبك ".


وديع جورج وسوف مصدر طبي يكشف سبب الوفاة :

كشفت مصادر طبية داخل مستشفي مار يوسف  في تصريحات صحفية ؛ عن تفاصيل اللحظات الأخيرة ل وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف .

سبب وفاة ابن جورج وسوف :

وقالت المصادر ان نجل جورج وسوف دخل المستشفي مرة اخري بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام  حيث تسبب ذلك في وجود نزيف له.

وفاة ابن جورج وسوف :

توفي منذ قليل وديع جورج وسوف ؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك باحدي المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.


ابن جورج وسوف في المستشفى :

كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.


وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".


وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة"
إليسا ونجل نيشان:

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.

جورج وسوف وديع جورج وسوف وفاة ابن جورج وسوف سبب وفاة ابن جورج وسوف جنازة ابن جورج وسوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

اتهامات شنيعة.. بيان عاجل من الخطوط الكويتية بعد شائعات تجريد مضيفات من ملابسهن

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فيسنينت أبو بكر

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

موضوعات متعلقة

قاسية كتير علي.. جورج وسوف ينهار في عزاء نجله وعابد فهد يواسيه

قبل انطلاق عرض «تقدر».. نجوم الفن: المسرح المدرسي فرصة لاكتشاف مواهب أطفالنا

دعواتكم بالرحمة والمغفرة.. تامر حسني يوجه التعازي للفنان چورچ وسوف على وفاة نجله

تفاصيل جنازة ابن جورج وسوف وموعد تشييع الجثمان الي المدافن

أول رد فعل من والدة ابن جورج وسوف بعد وفاته

ضهري وسندي.. شاهد أخر كلمات نجل جورج وسوف لوالده قبل وفاته

تيمنا بالمسيح.. تعرف على اسم نجل جورج وسوف الراحل على هاتف والده

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

ترشيحاتنا

أسامة الأزهري: لم نر أحدا صار داعشيا بسبب كلمة سمعها من الشيخ الشعراوي

الحجر الزراعي يكشف خطته لفتح الأسواق أمام الصادرات

نشرة أخبار العالم| أسعار الدولار واليورو..السعودية ترحّل 11 ألف شخص.. إقبال تاريخي على شراء الذهب بدولة عربية

الحكومة الأمريكية تطلق موقعًا إلكترونيًا لضحايا الملياردير المحتال بنكمان فرايد

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

نورين شحاتة تستدرج بيومي فؤاد لفخ مباراة الـ6-1 بين الأهلي والزمالك.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| معلومات خطيرة عن عملية نجل جورج وسوف.. ومرض أمل حجازي

مش هتصدق...سعر فستان هيفاء وهبي المخملي | شاهد

اعتبرهم قطع شطرنج وقتل 25 من مقاتلي طالبان.. تفاصيل كتاب الأمير هاري

جمال شعبان ينصح بتناول 7 أطعمة لـ خفض ضغط الدم|لن تتوقعها

فيديو

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ